Eva Riccobono rivela il parto della figlia | FOTO

La modella Eva Riccobono ha da poco avuto una bambina, la piccola Livia e ha deciso di raccontare alcuni dettagli della sua ultima esperienza.

Il mese scorso la modella di origine tedesca, Eva Riccobono, ha avuto la sua seconda bambina, dopo un maschietto, la piccola Livia. Qualche giorno fa ha voluto condividere con tutti i suoi fans la sua esperienza di parto a Cecina su Instagram.

Eva Riccobono: la nascita di Livia

La 37enne mamma bis modella e presentatrice Eva Riccobono ha deciso di ringraziare i medici e il personale che le ha permesso di avere la sua piccola Livia, la secondogenita, avuta da Matteo Ceccarini, con cui è insieme da 16 anni.

“Scusate l’assenza ma come sapete ero un po’ impegnata 😊.

Innanzitutto vi ringrazio perché mi avete inondata di messaggi meravigliosi e pieni di amore e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti ma eravate tantissimi” ha iniziato così la modella, proseguendo nel raccontare i dettagli del parto della bimba.

La Riccobono ha proseguito raccontando che Livia è venuta alla luce il 28 luglio scorso, alle 18, con parto naturale senza epidurale. A questo proposito ci sono 6 cose sull’epidurale da sapere.

La Riccobono ha bellissimi ricordi di questo parto, infatti afferma: “È stata un’esperienza bellissima, piena di forza e orgoglio“. Così la presentatrice, che ha già un altro figlio, Leo, di 5 anni e mezzo, ha voluto ringraziare l’ospedale di Cecina, dove è stata ricoverata. La mamma tesse le lodi della struttura definendola un reparto speciale e all’avanguardia.

Tra le persone ringraziate figura anche il dottor Andrea Antonelli, primario di ginecologia e del reparto di ostetricia. Lì la Riccobono è stata seguita in un modo che lei definisce magico, con persone di esperienza e di cuore. Un ringraziamento particolare va a un’ostetrica che l’ha assistita durante la nascita di Livia. “Vorrei ringraziare l’ostetrica Rita che ha fatto nascere mia figlia che ha creduto in me e nel mio parto seguendomi con delicatezza ed esperienza“.

La modella ha voluto condividere i suoi ringraziamenti, perché è perfettamente consapevole che spesso ci si lamenta della sanità. Il suo messaggio, con allegate una foto del piedino di Livia e del braccialetto di riconoscimento ha ricevuto più di 11 mila Like. Unimamme, voi cosa ne pensate delle sue considerazioni? Noi vi lasciamo con alcune considerazioni sul parto naturale dopo un cesareo, come accaduto a questa mamma.

