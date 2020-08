Orlando Bloom e Katy Perry | Sono genitori: l’annuncio con un appello

Orlando Bloom e Katy Perry sono felicissimi per la nascita della loro prima figlia, ma senza dimenticare chi non ha le loro stesse possibilità.

L’attore Orlando Bloom ha da poco comunicato sul suo profilo social una fotografia ed una notizia che in molti stavano aspettando. L’attore dal 2016 è legato sentimentalmente da una delle cantanti americane più famose, Katy Perry.

La coppia aveva annunciato a marzo che erano in attesa di una bambina e Orlando non vedeva l’ora di diventare papà per la seconda volta. Infatti, dall’ex moglie ha già avuto un bambino Flynn che ha 9 anni, mentre per Katy Perry si tratta del suo primo figlio.

Orlando Bloom e Katy Perry annunciano la nascita di Daisy Dove, ma senza dimenticare le donne in difficoltà

Katy Perry ed Orlando Bloom sono diventati genitori, è nata Daisy Dove Bloom. L’annuncio della nascita della piccola è stato dato prima dalla pagina social ufficiale dell’Unicef, di cui entrambi sono ambasciatori: “Benvenuta al mondo, Daisy Dove Bloom“. Proseguendo che i genitori sono felicissimi dell’arrivo della piccola e che il parto è andato tutto bene.

Nel comunicato anche un appello per le donne che vivono in zone dove anche il parto rappresenta una sfida per la sopravvivenza: “Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute. Dal COVID-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie”.

Per poi continuare: “Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà. In qualità di ambasciatori di buona volontà dell’UNICEF, sappiamo che l’UNICEF è lì, sul campo, a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità“.

Inoltre, la coppia, per celebrare l’arrivo di Daisy Dove Bloom ha creato una pagina dove si possono effettuare donazioni in favore dell’organizzazione. Lo stesso annuncio, dopo un’ora è stato pubblicato anche sulla pagina Instagram dell’attore, il tutto accompagnato da una foto tenerissima nella quale i genitori stringono la manna della piccola.

I genitori hanno deciso di dare un nome doppio alla piccola come fanno tantissime celebrità. La madrina della piccola sarà l’amica della coppia, l’attrice, Jennifer Aniston.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Noi gli facciamo tanti auguri!!!