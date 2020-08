La moglie di John Legend svela il miracolo dietro la terza gravidanza

Qualche dettaglio sull’ultima gravidanza di Chrissy Teigen incinta del cantante John Legend.

Unimamme, solo poco tempo fa abbiamo assistito all’annuncio della terza gravidanza di Chrissy Teigen e del cantante John Legend.

John Legend e Chrissy Teigen: la terza gravidanza

I due hanno deciso di annunciare la gravidanza con un video, come dicevamo si tratta per loro del terzo figlio, di cui però non si conosce ancora il sesso e il nome. Legend e la Teigen hanno già altri 2 figli: Luna di 4 anni e Miles 2 di 2.

LEGGI ANCHE: LEONARDO BLOOM E KATY PERRY SONO GENITORI| L’ANNUNCIO CON UN APPELLO

Questa coppia non ha mai fatto mistero del fatto di aver usato la fecondazione in vitro per avere i figli maggiori. Di recente, una risorsa di People ha raccontato che Chrissy e John non pensavano che per loro fosse possibile avere una gravidanza in modo naturale e quindi non avevano preso molte precauzioni.

LEGGI ANCHE: STEFANO ACCORSI PAPA’ PER LA QUARTA VOLTA: LA FOTO CON IL NUOVO ARRIVATO

Sempre la fonte ha proseguito: “Chrissy continua a ripetere che si tratta di un miracolo che sia rimasta incinta“. Al Today Show è stato detto “è stata una sorpresa, una piccola sorpresa da quarantena”.

Il concepimento infatti è avvenuto durante il lockdown che si è svolto anche negli Usa in tempi leggermente diversi rispetto ai nostri. La coppia aveva anche ammesso che per i primi due figli avevano scelto il sesso del nascituro, cosa che gli era costata anche alcune critiche. “Qual è la differenza? Abbiamo già creato embrioni con l’aiuto di un medico, perché quello che viene dopo dovrebbe essere casuale?”.

LEGGI ANCHE: NEOMAMME VIP FELICI DOPO IL PARTO: DA BEATRICE VALLI A COSTANZA CARACCIOLO

Dopo la nascita della primogenita Luna Chrissy aveva sofferto di depressione post partum e solo dopo 8 mesi aveva deciso di chiedere aiuto. “Alzarmi dal letto era faticoso, ogni minuto sembrava un’eternità. Mi faceva male tutto, la schiena, le spalle, persino i polsi. Non avevo appetito. Non uscivo mai di casa e piangevo, piangevo tantissimo” aveva raccontato in un’intervista a Glamour. Chrissy Tigen aveva deciso di parlarne perché consapevole che può accadere a chiunque e non bisogna vergognarsene.

Unimamma, noi aspettiamo di vedere questo nuovo piccolo e voi? Eravate a conoscenza di questi ultimi dettagli?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.