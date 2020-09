Vittorio Grigolo papà innamorato: la dedica e la foto su Instagram

Vittorio Grigolo è diventato papà per la prima volta. La piccola lo ha reso super felice ed emozionato. Mamma e papà le dedicano un post su Instagram.

Fiocco rosa per il tenore Vittorio Gricolo e la compagna la modella e ballerina Stefania Seimur. La figlia che la coppia aspettava con tanta emozione ed attesa è nata ed i due hanno dato il lieto annuncio attraverso i loro profili Instagram, come ha fatto anche in questi giorni Marco Maddaloni, annunciando la nascita del suo terzo figlio, Pino.

Vittorio e Stefania sono insieme da due anni ed avevano annunciato la gravidanza in diretta tv durante il programma “Storie Italiane”, condotto da Eleonora Daniele, anche lei diventata da poco mamma e che a breve rivedremo in tv.

Vittorio Grigolo diventa papà per la prima volta: è nata Bianca Maria

Il tenore, Vittorio Grigolo, ha annunciato di essere diventato papà di una bambina, Bianca Maria. Il tenore e la sua compagna hanno condiviso la notizia su Instagram con l’entusiasmo tipico di chi è appena diventato genitore.

Per Stefania si tratta della sua seconda figlia, mentre per Grigolo è la prima e nelle sue Stories di Instagram ha postato uno scatto in cui Stefania coccola la neonata: “Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter”. La stessa foto è stata postata anche dalla compagna che ha scritto: “Grateful 🙏🏼 our love” (Sono grata, il nostro amore).

La coppia è legata sentimentalmente da due anni ed avevano annunciato la gravidanza partecipando via webcam, era durante il lockdown, al programma condotto da Eleonora Daniele, “Storie Italiane”, raccontando anche la loro indecisione sulla scelta del nome: “Stiamo aspettando una bimba! Il nome? Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca“.

In quell’occasione, Grigolo aveva anche raccontato dell’emozione che ha provato quando per la prima volta ha sentito la piccola Bianca Maria muoversi nella pancia della madre: “La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia, ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo“.

Voi unimamme eravate a conosce di questa bella notizia? Noi facciamo tanti auguri alla piccola Bianca Maria ed ai suoi genitori!!!