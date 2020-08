Luca Argentero e Cristina Marino genitori “innamorati” | FOTO

Luca Argentero è diventato papà di Nina da poco tempo, ma non esita a condividere momenti di tenerezza con la sua bambina.

Unimamme, sembrava solo ieri quando l’attore ed ex gieffino Luca Argentero ha annunciato di essere diventato padre della piccola Nina. La piccina, ha già quasi 3 mesi ed Argentero è un genitore entusiasta.

Luca Argentero papà premuroso con Nina

Dopo il matrimonio naufragato nel 2016 con Myriam Catania Luca Argentero ha trovato nuovamente la serenità con la sua nuova compagna, la collega attrice Cristina Marino, da cui ha avuto la piccola Nina Speranza, il 20 maggio scorso.

LEGGI ANCHE: LUCA ARGENTERO DOLCISSIMO PAPA’ CON LA FIGLIA NINA| FOTO

Da quel momento Argentero si mostra spesso nei panni del tenero papà con la sua bambina. Solo 3 giorni fa ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae su un’amaca insieme a lei.

Insieme alla foto l’attore 42enne ha incluso anche un messaggio: “Ho incontrato una ragazza interessante, ci siamo fermati a parlare un po’, dice di essere felice..”.

L’aggiornamento, naturalmente, non è passato inosservato a tutti i suoi fans che hanno lasciato 188 mila Like e quasi 2000 messaggi.

LEGGI ANCHE: LUCA ARGENTERO “RIVELA I SEGRETI DELLA FIGLIA NINA |FOTO

Anche la compagna Cristina Marino, 5 giorni fa ha voluto postare un’immagine in cui tiene in braccio la sua piccina. Si tratta di una foto ben diversa dalla prima scelta per presentare Nina, per la prima volta, sui social. Nella foto della Marino la donna prende il sole con un abitino estivo e un cappello in testa. Anche lei ha lasciato un messaggio: “respiro. Felicità”. Il suo post ha ottenuto 40 mila Like, Argentero e la Marino sono una delle coppie più glamour d’Italia e vengono seguiti da migliaia di fans che stravedono per la loro bimba.

Visualizza questo post su Instagram •RESPIRO FELICITÀ• Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino) in data: 8 Ago 2020 alle ore 9:58 PDT

LEGGI ANCHE: LUCA ARGENTERO: PRIMA FOTO DI FAMIGLIA CON NINA E CRISTINA MARINO | FOTO

Entrambi sembrano davvero dei genitori incantati dal loro piccolo frugoletto, che tengono amorevolmente tra le braccia.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi scatti? Vi piacciono?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.