Eleonora Daniele dopo esser diventata mamma a fine maggio torna in tv senza però dimenticare la sua piccolina, Carlotta. Ecco come si è organizzata.

Eleonora Daniele è pronta per tornare in tv alla conduzione del suo programma su Rai Uno, “Storie Italiane“. La conduttrice è andata in onda fino allo scorso maggio, quando poi si è dovuta assentare per dare alla luce la sua primogenita, Carlotta.

Adesso il ritorno in tv sarà diverso per Eleonora che si dovrà dividere tra essere una mamma e una donna che lavora a tempo pieno. Lei però, in un’intervista, ha raccontato che è pronta ad affrontare quest’avventura come qualsiasi mamma che lavora.

Eleonora Daniele torna in tv, ma non dimentica la piccola Carlotta

Eleonora Daniele è diventata mamma da poco più di tre mesi, in questo tempo si è dedicata esclusivamente alla sua piccola Carlotta avuta dal marito Giulio Tassoni. In un’intervista rilasciata a Di Più Tv, ha raccontato di come si è organizzata con la piccola che non seguirà la mamma negli studi televisivi, per proteggerla dal Covid-19.

La piccolina rimarrà a casa con una tata di fiducia: “Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina. Carlotta starà benissimo a casa nostra”.

Anche se si è ben organizzato ha però confessato di sentire la mancanza di aiuto da una persona per lei fondamentale: “Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova“.

A breve allora la vedremo alla conduzione di Storie Italiane, ma sempre con un pensiero alla piccola Carlotta, ma con serenità: “Non mi peserà staccarmi da lei per qualche ora. Ho avuto la fortuna di trascorrere con lei e con mio marito tutta l’estate“.

Poco dopo l’inizio del programma, la Daniele sta anche pensando ad organizzare il battesimo di Carlotta. Non c’è ancora una data precisa, ma la madrina, come già si sapeva, è Mara Venier collega ad amica di Eleonora.

In un’altra intervista Eleonora aveva dichiarato di non aver in programma di avere altri figli dopo Carlotta.

Voi unimamme seguirete la Daniele durante il suo ritorno in tv?