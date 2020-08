Eleonora Daniele raggiante su Instagram: “il regalo più bello”

Torna a farsi sentire Eleonora Daniele, la mamma della piccola Carlotta, in un momento molto importante della sua maternità.

Unimamme, torniamo a parlare di una delle nostre mamme preferite: Eleonora Daniele che, come saprete, è diventata mamma della sua piccola e tenera Carlotta il 25 maggio scorso.

ELEONORA DANIELE: cosa fa la mamma di Carlotta

Eleonora Daniele è diventata mamma della sua piccina a più di 40 anni, esattamente a 43, e ha anche spiegato il perché. La conduttrice aveva detto di aver vissuto un’infanzia un po’ particolare, perché costretta a fare da genitore al fratello maggiore autistico e persino alla sua mamma e al suo papà.

Per fortuna però è riuscita a coronare il suo sogno di maternità insieme a Giulio Tassomi, con cui è sposata dal 2019. Insieme si sono organizzati, dopo la nascita della bambina, per poter portare avanti gli impegni di entrambi.

A ogni modo oggi Eleonora Daniele ha aggiornato il suo account Instagram con una bella foto insieme alla sua dolce Carlotta, di pochi mesi. Mamma e figlia sembrano sdraiate sul letto, Eleonora Daniele indossa una maglietta gialla, mentre la piccina pare indossare un vestitino con fantasia a fiori.

La testolina di Carlotta è appoggiata al cuscino e, naturalmente, non si vede completamente il volto della bimba, perché la mamma ha molta cura della sua privacy.

Ecco che cosa ha scritto questa mamma entusiasta: “oggi il mio primo compleanno da mamma. Che dirvi. La felicità? Lei il regalo più bello”. Questo messaggio ha ricevuto più di 10 mila Like e più di 1000 messaggi di fan che le fanno gli auguri oppure scrivono “meraviglia” riferito alla bambina. Eleonora Daniele deve essere felice di ricevere così tanto sostegno dai suoi numerosi fan, anche questo conta molto per una neomamma. Non è la prima volta che Eleonora Daniele condivide una tenera immagine con la figlia, ma alle persone che la seguono fa sempre piacere sapere come vanno le cose.

Unimamme, a voi è piaciuta la foto postata da Eleonora Daniele? Avete visto com’è cresciuta Carlotta?

