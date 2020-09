Marco Maddaloni | E’ nato il 3° figlio: la dolce dedica di mamma e papà

Marco Maddaloni su Instagram da l’annuncio della nascita di Pino, il suo terzo figlio. Mamma e papà sono super felici per l’arrivo del piccolo.

Marco Maddaloni ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventato papà per la terza volta. Lo sportivo, legato sentimentalmente con Romina Giamminelli, ha già due figli; Giovanni nato nel 2016, e Giselle Maria, nata nel 2018.

L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi non può essere più felice ed ha condiviso la sua gioia con i suoi fan.

Marco Maddaloni il tenero annuncio su Instagram

Il 4 settembre è nato Pino, in figlio di Marco Maddaloni e Romina Giamminelli. I due sono diventati genitori per la terza volta, dopo Giovanni e Giselle Maria. Marco ha fatto sapere che sia la mamma e sia il piccolo arrivato stanno bene e nel post su Instagram ha ribadito la scelta del nome: “Nel settembre del 2000 mio fratello Giuseppe “Pino”ci portava alla vita nel mondo Vincendo quella medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney che dimostrava a me e tutte le persone delle nostre zone e non… che nulla era impossibile!!“.

L’annuncio social è stato dato solo due giorni dopo la nascita effettiva e Marco, anche se Pino è ancora piccolo, spera per lui un futuro d’atleta, una tradizione di famiglia: “Il 04 settembre del 2020 è nato il mio terzogenito Giuseppe “Pino” Maddaloni a mio figlio non posso che auguragli di percorrere la stessa strada dello zio come atleta e soprattutto come uomo❤️.Ps grazie a tutti per la vicinanza sia Pino che Romy stanno bene“. Il tutto correlato dalla tenera manina di Pino che stringe il pollice del papà: super tenero.

Anche mamma Romina ha condiviso la sua gioia su Instagram, pubblicando la foto di un fiocco azzurro e scrivendo: “Benvenuto al mondo cuoricino mio. Nove mesi nel mio grembo. Nove mesi sempre insieme. È finalmente il 4/09/2020 sei arrivato tu. Ora tutti ti aspettano“.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia? Noi facciamo tanti auguri a questa bella famiglia!!! Ormai è diventata un’abitudine informare i fan delle nascite, ma anche degli eviti importati, attraverso i social. Come Marco Maddaloni, anche Stefano Accorsi, poco tempo fa, ha fatto lo stesso annuncio.