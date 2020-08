Marco Maddaloni papà per la 3° volta: la scelta del nome con polemica

Marco Maddaloni annuncia sui social il nome scelto per il terzo figlio che arriverà a breve. Non a tutti è piaciuta la scelta.

Marco Maddaloni, judoka e vincitore dell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi, ha annunciato che presto diventerà papà per la terza volta. Infatti, Marco è già padre di Giovanni nato nel 2016, e Giselle Maria, nata nel 2018, avuti dalla moglie Romina Giamminelli che ha sposato dopo la proposta di matrimonio fatta in diretta durante la finale del programma che poi ha vinto. Quando oltre a chiederle di sposarla le aveva anche espresso la sua volontà di allargare la famiglia.

La coppia aveva annunciato ad aprile di aspettare il loro terzo figlio, in piena pandemia, durante un video che avevano girato per Verissimo, adesso dopo aver dichiarato che il bebè sarà un maschietto hanno anche svelato il nome.

Marco Maddaloni e Romina annunciano il nome del terzo figlio, ma non piace a tutti

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno dato un’informazione in più sul bambino che la coppia a spetta. Quello che si sapeva fino ad un mese fa era che sarebbe stato un maschietto, adesso hanno detto anche il nome.

Marco e Romina, in un video pubblicato sui loro social, si vedono che sono felici. Danno l’annuncio in modo semplice, una lavagnetta sulla quale è scritto il nome e due bellissimi sorrisi. Il bebè si chiamerà Pino, all’anagrafe Giuseppe, in onore del fratello di Marco anche lui un campione nello sport, ha vinto una medaglia d’oro di judo: “Per il terzo con immenso onore ed orgoglio gli voglio donare il nome di uno degli atleti più forti è caparbi che io abbia mai visto è vi assicuro che ne ho visti veramente tanti“, ha dichiarato Marco.

Per scegliere il nome del terzo figlio, Marco e Romina, hanno fatto lo stesso ragionamento che è stato fatto con i primi due figli, quello di dare loro dei nomi che gli ricordassero la famiglia. Infatti, Marco è molto legato alla sua famiglia, una famiglia di campioni.

Per questo motivo, il loro primogenito si chiama Giovanni come il padre di Marco, la secondogenita Giselle Marie come la mamma di Romina.

Marco e Romina Giamminelli, napoletana, ma originaria delle Seychelles, hanno partecipato a Pechino Express nel 2014, in passato avevano raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile a causa di una gravidanza non andata a buon fine.

Tra i tanti commenti di auguri che il post dell’ex vincitore dell’isola dei famosi ha ricevuto c’è stato anche chi non ha gradito la scelta del nome. Un’utente ha commentato scrivendo che il nome del piccolo non era di suo gradimento. Immediata la risposta di Romina che ha sottolineato che l’importante è che il nome piaccia a loro, giustamente, e poi ha aggiunto: “E’ proprio necessario dire tutto ciò che si pensa in momenti come questo?”.

Si sa la scelta del nome non è mai semplice, ma l’importante è che piaccia ai genitori.

Voi unimamme eravate a conoscenza dell’arrivo del terzo figlio per Maddaloni? Cosa ne pensate della polemica sulla scelta del nome?