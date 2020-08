Lautaro Martinez padre: svelato il nome della figlia

Lautaro Martinez e la sua compagna, la modella argentina Agustina Gandolfo, hanno svelato il nome e il sesso del piccolo che la donna ha in grembo.

Unimamme, altre novità da parte di Lautaro Martinez, che sicuramente i tifosi o le tifose nero azzurre conosceranno bene e dalla sua compagna Agustina Gandolfo.

Lautaro Martinez: la novità condivisa sui social

Lautaro Martinez sembra essere un uomo fortunato, non solo, di recente, ha trascinato la sua squadra, l’Inter in finale di Europa League, ma ha anche condiviso una bellissima notizia per lui e la sua fidanzata: Agustina Gandolfo. La coppia è in dolce attesa.

Tutto è cominciato con un annuncio sui social qualche giorno fa, perché ormai è usanza dei vip e correlati passare per questo canale circa le comunicazioni importanti. Nell’immagine diffusa sull’account Instagram di Agustina il tenero annuncio è stato accompagnato da una foto che non lasciava dubbi, poi ripresa anche sul profilo del campione.

Dal momento però che non tutti hanno Instagram il campione 22enne dell’Inter ha voluto essere ancora più esplicito e, in occasione della partita decisiva del club nerazzurro contro lo Shakhtar Donetsk, Luataro Martinez ha messo il pallone sotto la maglia per simulare il pancione quando ha segnato.

La gioia di Lautaro Martinez era incontenibile.

Successivamente la sua fidanzata Agustina ha voluto dare qualche informazione in più a tutti i suoi 684 mila followers, che la seguono costantemente.

L’influencer ha svelato il nome della bimba: Nina. Agustina ha anche raccontato come ha reagito il calciatore alla notizia destinata a cambiargli la vita: “sono tornata a casa piangendo e Lautaro mi ha consolata. Poi si è seduto sul divano e ci è rimasto per due giorni… non è stato molto romantico“.

Sempre sui social la modella argentina ha scritto queste parole per la figlia in arrivo: “Con alcune paure e incertezze, tanto ancora da imparare ma pieni di amore, ti aspettiamo”, e al compagno Lautaro, padre di sua figlia: “ti amo con tutta la mia vita, noi tre siamo sempre qui a tifare per te”.

Unimamme, cosa ne pensate di questa bella famiglia e delle loro dediche? Noi vi lasciamo con alcune indicazioni sul magico rapporto tra un padre e sua figlia.

