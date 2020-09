Alec Baldwin | Papà per la 6° volta a 63 anni: l’annuncio sui social

Alec Baldwin è diventato papà per la 5° volta dall’attuale moglie, mentre per lui si tratta del sesto figlio, a 63 anni. Tanti auguri.

Fiocco azzurro per l’attore Alec Baldwin che all’età di 62 anni è diventato papà per la sesta volta. A dare la notizia è stata la sua attuale moglie, Hilaria, sul suo profilo Instagram. Notizia accompagnata anche da una foto e da un piccolo mistero che verrà svelato nei prossimi giorni.

Alec Baldwin era già papà di altri 5 figli; 4 dei quali li ha avuti con la compagna attuale: Carmen di 6 anni, Rafael di 5 anni, Leonardo di 3 anni e Romeo di 2 anni. Poi c’è anche Ireland, 24 anni, nata dall’amore con la sua ex moglie ed attrice Kim Basinger.

Alec Baldwin papà: la felicità dei neo genitori su Instagram

Lo scorso aprile, la moglie di Alec Baldwin, Hilaria, aveva annunciato di essere incinta dopo aver vissuto un episodio spiacevole. Infatti, solo 4 mesi prima aveva avuto un aborto spontaneo. Ecco però che adesso è arrivato il 5° figlio tra la gioia e la felicità di mamma e papà.

E’ proprio la mamma a dare la notizia ai fan sul profilo Instagram. Lei, istruttrice di yoga di 36 anni, ha dato la notizia lunedì per poi condividere una foto in ospedale, accanto ad Alec e mentre tiene in braccio il bambino: “E’ perfetto e non potevamo essere più felici“. La stessa foto è stata condivisa anche sul profila Instagram del papà.

C’è ancora da svelare il nome del piccolo, infatti Hilaria invita i fan a seguirla per scoprire questo importante dettaglio. E’ probabile che la coppia abbia il desiderio di avere altri figli e non fermarsi al quinto. Staremo a vedere. Per il momento tanti auguri ed aspettiamo di conosce il nome.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa notizia?