L’attore che nei film della Marvel interpreta il personaggio di Thor è anche un bravo papà.

Unimamme, nei Paesi anglosassoni la Festa del Papà viene festeggiata il 6 settembre e, appunto, dall’Australia arriva una tenera immagine.

Thor: una foto intima con la figlia

Forse non tutti sanno che Chris Hemsworth, il Thor della saga cinematografica della Marvel è papà di 3 bambini: India, di 8 anni, e i gemelli Sasha e Tristan di 4.

In occasione della ricorrenza la moglie di Hemsworth, l’attrice 44enne Elsa Pataky, ha voluto condividere sul suo account Instagram uno scatto molto tenero di “Thor” insieme alla figlia maggiore, nella vasca da bagno.

Ecco che cosa ha scritto: “un po’ in ritardo. Ma buona festa del papà a tutti i padri straordinari là fuori, soprattutto al nostro”.

La storia d’amore tra Chris Hemsworth ed Elsa Pataky è iniziata nel 2010, dopo che i rispettivi agenti avevano organizzato un incontro tra i due. Dopo 3 mesi di relazione i due si sono sposati durante una vacanza in Thailandia il 28 dicembre del 2010 e da allora sono sempre rimasti uniti. Nel 2014 Chris Hemsworth è stato eletto dalla rivista People l’uomo più bello del mondo.

A vederli insieme si potrebbe pensare a un matrimonio perfetto, ma la Pataky ha rivelato al magazine australiano body + soul che le cose non stanno così: “Mi diverte pensare che la gente creda che io e Chris siamo una coppia perfetta. non è proprio così. Ci sono alti e bassi, e lavoriamo alla nostra relazione ogni singolo giorno“.

Da parte sua Chris Hemsworth pare essere un papà molto devoto che mette al primo posto la famiglia. “La paternità è la cosa più grandiosa del mondo, diventa parte di te” aveva rivelato a GQ Australia. Proprio per far crescere i figli nel modo più normale e sereno possibile gli Hemsworth si sono trasferiti in Australia, dove vivono a contatto con la natura.

Unimamme, voi conoscevate questo lato di Chris Hemsworth? Noi vi lasciamo con un papà criticato perchè ha fatto il bagno nudo con la figlia.

