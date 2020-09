Giuseppe Zeno, il noto attore, ha pubblicato su Instagram la foto della sua bambina appena nata Beatrice, frutto dell’amore con Margareth Madé.

Anche Giuseppe Zeno e Margareth Madè hanno annunciato la nascita della loro secondogenita, Beatrice.

La bambina è venuta al mondo proprio oggi, regalando un mondo di gioia a mamma e papà

La coppia ha già una bambina Angelica, nata nel 2017. I due hanno tenuto nascosta questa seconda gravidanza per diverso tempo, finché a fine lockdown, con una foto di un bel pancione, marito e moglie annunciavano l’arrivo della piccola.

Una gioia immensa per i due che in questo modo hanno allargato la famiglia, dando una sorellina con cui giocare alla piccola Angelica.

Da sempre molto riservati Zeno e Madè non hanno mai sbandierato il loro amore sui giornali. Infatti la loro relazione è iniziata nel 2015 in sordina. Nel 2016 decidono di sposarsi in Sicilia, terra d’origine della bella attrice e l’anno seguente danno il benvenuto alla loro prima piccola.

Insomma una famiglia bella e felice che oggi accoglie una nuova arrivata con un grande sorriso.

A destare grande attenzione, oltre che la foto della mamma con in braccio la bimba, è la dolce dedica che Zeno ha scritto sul post per l’arrivo della piccola.

Ecco le sue parole: “Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla.

(Vincent Van Gogh) E io che ti vedo arrivare, Beatrice, capisco perché son nato. Benvenuta Beatrice. @margarethmade non ti ringrazierò mai abbastanza”.

Parole emozionanti e incantevoli, proprie di un padre innamorato non solo della bambina, ma anche della donna che è al suo fianco. Tanto che la stessa Margareth appare visibilmente commossa, ma al contempo felice. Del resto la donna deve essere abbastanza provata, la nascita di un bambino mette a dura prova anche le più temerarie qualunque parto si decida di affrontare se naturale o cesareo.

Ovviamente queste bellissime frasi hanno commosso i fan della coppia che si sono prodigati in commenti entusiasti, complimentandosi con i due e augurandogli ogni bene.

Adesso non resta altro che, per i due, di godersi questo momento e donare tutto il loro amore alla nuova arrivata. Nel frattempo Margareth, come ogni mamma durante il postparto, si prenderà cura di sé e delle sue piccole, aiutata anche da un goiso papà Zeno.

E voi unimamme sapevate di questo nuovo arrivo?

