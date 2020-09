Un noto speaker radiofonico nostrano ha annunciato su Instagram una bella novità.

Unimamme, a breve avremo un nuovo papà tra i vari vip, stiamo parlando di uno speaker radiofonico molto noto.

Marco Baldini: lieto annuncio per i fan

Stiamo parlando di Marco Baldini, presentatore radiofonico che ha dato l’annuncio tramite il suo profilo Instagram a tutti i suoi 9500 followers. Il messaggio, corredato da una bella foto in bianco e nero gli ha fatto ottenere 1000 like.

Il conduttore radiofonico ha deciso di dare l’annuncio in occasione del giorno del suo compleanno, Baldini bacia teneramente la pancia della sua compagna: Aurora.

I due sono separati da ben 26 anni. “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo e’ il regalo più bello che mi ha fatto Aurora.” Baldini non è l’unico vip a stare per diventare papà, c’è anche Filippo Magnini.

Aurora però non fa parte del mondo dello spettacolo, in Vieni da me Baldini aveva confessato a Caterina Balivo che la sua compagna non fateva parte dell’universo dell’intrattenimento. Lo speaker, che è stato a lungo tormentato dall’ossessione per il gioco d’azzardo, in passato è stato sposato con Stefania Lillo e ora, a 61 anni, corona il suo sogno di paternità. Nulla si sa sul sesso e sul nome dei bambino, ma dalle parole di Baldini si intuisce che lui è entusiasta.

I due stanno insieme già da 4 anni e Baldini non aveva fatto mistero del fatto che fossero in cerca di un figlio. Ora il piccolo è quasi arrivato e visto il pancione di Aurora non dovrebbe mancare molto al parto.

Unimamme, voi avevate sentito la novità di Baldini? Cosa ne pensate di questo papà un po’ attempato? Nel frattempo vi ricordiamo che Richard Gere è diventato nuovamente papà a 70 anni.

