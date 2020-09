Riconoscete questo bel bambino? Oggi è il sex symbol più amato d’Italia

Su Instagram la foto di uno degli ultimi sex symbol più amato d’Italia. Riuscite a riconoscerlo? No, allora leggete chi è.

Can Yaman è l’attore turco che è l’idolo del momento di tutte le donne italiane di qualsiasi età. Il bell’attore ci ha conquistate interpretando varie serie televisive che hanno avuto un discreto successo proprio grazie a lui. Da “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” a “Daydreamer – Le ali del sogno” che proprio per il successo continua ad essere trasmesso su Canale 5 dopo che per tutta l’estate è stato trasmesso al posto di Uomini e Donne.

Can Yaman ha conquistato il cuore del pubblico italiano per la sua bravura e per la sua simpatia, ma anche per mertio del suo aspetto fisico. La sua bellezza è una questione genetica come dimostra una sua foto che sta facendo impazzire i fan, o meglio le fan.

Can Yaman, la foto dell’attore turco che fa impazzire i fan: stupenda

Il bell’attore turco, Can Yaman, 30 anni, ha stregato le telespettatrici italiane con il suo fascino. Can Yaman è anche seguitissimo sui social, dove conta oltre 7 milioni di fan. Le sue foto, i suoi brevi video dal set ricevono sempre tantissimi commenti e like di approvazione. C’è una sua foto, pubblicata qualche tempo fa, che non è scappata alle fan più accanite.

Si tratta si una foto di quando aveva 12 anni, i capelli con il gel ed un bel sorriso smagliante da birbante. La foto, inutile da dire, è stata apprezzatissima dai suoi follower che hanno lasciato numerosi commenti positivi.

Anche se forse non lo si direbbe, l’attore è molto riservato. I contenuti che pubblica sul suo profilo Instagram sono legati più al suo lavoro che alla sua vita privata. E’ però riuscito a tenere sotto controllo la sua improvvisa fama, come ha dichiarato in un’intervista: “La cosa più bella di questo momento è che la gente mi ama e questo amore è una cosa molto emozionante. Sapere che tu sei amato è una cosa pura. E quando vedo che la gente viene da me con delle T-shirt con sopra la mia foto, capisco che loro lo fanno non perché sono famoso, ma perché amano. I miei fan su questo punto sono molto fanatici. È una mania, è una cosa molto particolare e questo mi commuove, mi emoziona parecchio”.

Sapevate che Can era un avvocato? Si, è laureato il giurisprudenza e poi aver lavorato come praticante per 6 mesi ha deciso di mollare tutto e di dedicarsi alla sua passione, fare l’attore. Ha esordito nel 2014 nella serie Gönül İşleri, l’anno dopo era in tv con İnadına Aşk, poi è arrivata Hangimiz Sevmedik. Subito dopo, i successi che sono andati in onda anche da noi.

Voi unimamme conoscevate il bell attore? Lo avete riconosciuto subito?