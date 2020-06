Will Smith confessa: “picchiato da piccolo, avevo paura di diventare papà” | VIDEO

Will Smith parla e si commuove parlando da papà e di lui da bambino.

Intervistato dalla moglie Jada Pinkett-Smith nel suo programma “Red Watch Talk” Will Smith si è lasciato andare e ha svelato dettagli intimi della sua infanzia e dell’essere divenuto padre a soli 24 anni. Durante l’episodio del 21 giugno, in occasione della Festa del Papà, l’attore 51enne ha ammesso di aver desiderato di essere papà per la prima volta da bambino: “Da quando avevo 6 anni, volevo diventare padre. Ho adorato come fosse la mia famiglia, ma ci sono state enormi carenze critiche nella genitorialità di mio padre che volevo correggere. Quando avevo 10 anni, ricordo di aver guardato mio padre e di aver pensato di poter fare meglio di lui“.

Will Smith parla della sua paura di essere papà: “sono stato schiaffeggiato e picchiato” da bambino

L’attore durante l’intervista con la moglie ha parlato del padre come di un uomo molto severo: “Sono cresciuto in una famiglia in cui l’aggressione fisica era concessa. Ho riportato cicatrici esteriori, ma anche interiori. Ho anche visto che mio padre picchiava mia madre. Sono eventi che in qualche modo ti feriscono emotivamente” ha detto, e ancora “ero un bambino educato e gentile, nonostante questo sono stato schiaffeggiato e picchiato“. Del papà però ha anche ricordato alcuni aspetti positivi: “Nonostante tutto, oggi, non provo rancore nei suoi confronti. Ho imparato che ovunque è scuola. Che qualunque cosa tu faccia, devi farlo bene. Ottenere buoni voti non vale di più della pulizia della cucina“.

Will Smith ha poi parlato di quando è diventato padre per la prima volta, a 24 anni, del figlio Willard Carrol “Trey” Smith III avuto con l’ex moglie Sheree Zampino, commuovendosi. La sua prima esperienza è stata per lui spaventosa: “Non posso farlo. Non sono la persona giusta” è stato il suo primo pensiero quando è nato il figlio. Dopo due anni i due si sono separati e l’attore ha ammesso che il divorzio è stato il suo più grande fallimento: “Sono stati anni difficili“, sopratutto perché “lasciava” un bambino di soli 2 anni.

Dopo la Zampino Will si è sposato con Jada Pinkett, dalla quale ha avuto altri 2 figli, Jaden e Willow. L’attore ha spiegato che poiché lui è sempre lontano per lavoro con la moglie hanno scelto per i figli l’istruzione a casa. Gli Smith tra l’altro sono stati spesso criticati per aver “spinto” i loro figli a seguire le loro carriere: Jaden come attore e Willow come rapper. Proprio con la figlia Willow, Will Smith ha ammesso di aver sbagliato ed aver imparato dai suoi sbagli. Willow che è divenuta famosa a 9 anni per un successo discografico, “Whip My Hair”, ad un certo punto ha manifestato al padre la volontà di non finire il tour e il padre, dopo aver insistito e dopo che la figlia si è rasata la testa in un atto di protesta, ha capito di sbagliare: “Il mio desiderio per lei stava prevalendo sul suo desiderio per lei, e ho avuto una vera epifania su questo e quanto una persona ti odierà se continui a forzare i tuoi desideri nella loro vita“. Da quel momento è cambiato il suo “stile genitoriale”.

Al termine dell’episodio ciascuno dei figli ha lasciato un video messaggio per la festa del papà e la moglie Jade ha ringraziato il marito con le seguenti parole: “Sei davvero un grande padre“.

E voi unimamme, che ne pensate delle dichiarazioni di Will Smith come papà e delle rivelazioni sulla sua infanzia? La vostra ha determinato il vostro essere genitore? In che modo?

