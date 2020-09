Can Yaman è il vero sex symbol del momento e la sua vita sentimentale imperscrutabile e oggetto prediletto del gossip. Si vocifera ora di una fidanzata e di grandi progetti per il futuro ma sarà vero?

E’ il vero idolo del momento per tutte le donne italiane.

Che siate single, fidanzate, sposate, mamma o meno non potrete certo aver ignorato l’ascesa del più bello tra i belli: Can Yaman.

Questo bello e impossibile classi 1989 deve la sua fama italiana ai ruoli interpretati nel film Bitter Sweet- ingredienti d’amore e Daydreamer Le Ali del Sogno che lo hanno consacrato a vero e propri oggetto del desiderio femminile.

Da allora il mondo del gossip non ha fatto che indagare sul giovane attore turco, cercando di intuire i segreti dietro il personaggio. Sopra ogni domanda naturalmente c’è sempre lei: ma è fidanzato? Diversi flirt sono stati infatti attribuiti al ragazzo l’ultimo dei quali, il più quotato agli occhi delle riviste scandalistiche, è quello con la collega di set Demet Özdemir. I due stanno veramente insieme.

Can Yaman è veramente fidanzato?

C’è ancora chi si è spinto a dire che tra i due le cose siano alquanto serie (da altare e figli per capirci) ma la verità è che i due si sono affrettati a smentire ogni cosa.

Can Yaman ha infatti recentemente spiegato con grande chiarezza in una intervista rilasciata sulla rivista dedicata alla serie tv nella quale i due recitano insieme:

“Demet è un’amica – ha raccontato parlando della Özdemir -. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene. Ci siamo conosciuti per la prima volta sul set di Daydreamer. Io però già seguivo le cose che faceva lei e mi piacevano. Avere Demet nel progetto è stato anche un fattore importante nella mia decisione di farlo, perché la comunicazione e l’energia con il tuo partner passano al pubblico come uno specchio. Lei è iperattiva ed è stato divertente lavorare insieme. A volte ci siamo divertiti così tanto che i nostri compagni di squadra avevano difficoltà a stare al passo con la nostra energia”.

Il cuore di Can sembra dunque ancora libero ma prima di candidarvi che sue pretendenti sappiate che il ragazzo ha le idee chiare circa il suo tipo ideale:

“Mi piacciono le donne femminili, meno quelle che si atteggiano a ‘maschiaccio’ o parlano a voce alta – ha confessato al magazine -. Non mi piacciono neppure quelle che si mostrano come donne misteriose. La mia ragazza ideale deve essere vivace, ma anche una sorta di rifugio. L’impressione, l’aura, il profumo e il tono della voce sono importanti per me. Adoro le donne belle ed eleganti che hanno fascino, energia. I cliché sulla bellezza non mi appartengono. Sono attratto dalle donne che hanno una visione del mondo, una conoscenza e un’idea e che hanno uno spirito che fa la differenza in loro. Sarebbe bello stare con una donna che mi possa trasformare nella versione migliore di me stesso”.

Rispondete alla descrizione? Se così fosse date un’occhiata alle foto qua sotto per appurare che la “mercanzia” sia veramente di vostro gradimento anche se, certo, di dubbi ne abbiamo veramente pochi.