La figlia di Cindy Crafword taglia un traguardo molto importante e lo celebra su Instagram.

Unimamme, ieri la figlia di una grande modella ha raggiunto un traguardo importante.

La figlia di Cindy Crafword: ricorrenza importante

Stiamo parlando di Kaia Gerber, figlia di Cindy Crafword e dell’imprenditore Rende Gerber che ha voluto celebrare un compleanno importante in un modo un po’ particolare.

La ragazza, il 3 settembre scorso, ha compiuto 19 anni e, per festeggiare, ha postato una foto in bianco e nero, completamente nuda, eccetto un paio di stivali alti di pelle nera. Kaia è ormai una modella affermata, contesa da tutti i grandi marchi ed è già stata sulle copertine delle principali riviste di moda, tra cui Vogue.

Kaia condivide con la famosa madre i tratti del viso, ma non le forme giunoniche della Crafword. In passato la ragazza è stata al centro di forti polemiche a causa della sua, “eccessiva” a detta dei fan, magrezza, giudicata poco educativa per le coetanee.



Visualizza questo post su Instagram nineteen 🖤 Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: 3 Set 2020 alle ore 12:01 PDT

Ora però Kaia non esita a mostrare il suo fisico, che non pare per niente “malato”.

La foto ha ottenuto 332 mila Like e più di 3000 commenti. La figlia di Cindy Crafword, come commento, ha scritto solo: diciannove, cioè i suoi anni. Fino a gennaio 2020 la modella ha avuto una relazione con il comico Peter Davis, ma pare che quest’ultimo non fosse nelle grazie dei genitori. Un osservatore attendo del profilo Instagram della giovane potrebbe notare che lo stile di Kaia ricalca un po’ quello della celebre mamma negli anni Novanta.

A ogni modo Kaia è libera di sperimentare. Kaia però non è l’unica figlia vip con una certa notorietà, infatti in aprile anche Suri Cruise figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha compiuto gli anni.

Voi unimamme, eravate al corrente di questo compleanno? Seguite la giovanissima figlia della Crafword sui social? Noi vi lasciamo con la dolce dedica di Serena Williams alla figlia.

