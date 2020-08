Michelle Hunziker vacanze in famiglia: con Aurora nessuna rinuncia

Michelle Hunziker ed Aurora non si fermano nemmeno in vacanza. Le due sono molto legate ed amano fare tante attività insieme.

Michelle Hunziker ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sicilia, un’isola bellissima che l’ha fatta innamorare per la prima volta dell’Italia. Con lei oltre al marito, l’imprenditore Tomaso Trussardi, anche le figlie Celeste, Sole e la figlia maggiore Aurora Ramazzotti con il fidanzato, Goffredo Cerza.

La Hunziker è molto legata alla sua famiglia ed ama passare dei giorni di spensieratezza e di relax con loro. Con Aurora, 23 anni, Michelle non ha solo un rapporto mamma e figlia, ma qualcosa di più. Le due sono molto legate ed amano passare del tempo insieme, ricordiamo che hanno passato i lunghi mesi della quarantena tutti insieme.

Michelle Hunziker ed Aurora si allenano in vacanza in Sicilia

Michelle Hunziker, 43 anni, ha passato dei giorni bellissimi in Sicilia con tutta la sua famiglia. Tra affetti, amici, gli ultimi giorni era presente anche l’attrice Serena Autieri molto amica della conduttrice svizzera, grandi mangiate e giri turistici, non dimentica però di allenarsi.

La passione per l’allenamento, il suo programma “Iron Ciapèt” riscuote molto successo sui social ed anche durante l’evento benefico che si è tenuto questa estate a Cervia, è una delle tante attività che le piace svolgere con la figlia maggiore.

Infatti, con Aurora hanno trovato il tempo di allenarsi, in una magnifica cornice, per tenersi in forma anche se sono in vacanza. E’ proprio la Hunziker che pubblica su Instagram una stories mentre le due si allenano: “Madre e figlia Work Out“.

Anche con il caldo non perdono la voglia di allenarsi e l’allenamento diventa anche un momento per passare del tempo madre-figlia.

Aurora e Michelle potrebbero quasi essere due sorelle più che mamma e figlia, quando sono insieme amano poter condividere alcuni momenti della loro giornata.

Durante la mini vacanza siciliana hanno fatto diverse escursioni pubblicando foto e video, ma una ha suscitato molte polemiche. Michelle aveva pubblicato una loro foto mentre erano alla Scala dei Turchi, Agrigento, foto bellissima: “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale… Scale Turche (fuori dalla zona protetta ovviamente)”, scrive la Hunziker a didascalia della foto.

Le polemiche sono sorte perchè tutta la zona da fine febbraio è stata chiusa per rischio frane. La conduttrice e la figlia non erano a conoscenza di questa ordinanza ed in seguito hanno precisato che si sono affidati ad una guida locale e venendo dal mare non hanno visto i cartelli.

Voi unimamme cosa ne pensate del legame tra le due? avete anche voi con i vostri figli degli interessi in comune?