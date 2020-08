Michelle Hunziker mamma affettuosa, ma lo scivolone non sfugge ai fan

Michelle Hunziker si fotografa con Aurora in un posto molto bello della Sicilia, lei è sempre una mamma affettuosa, ma la foto fa nascere delle polemiche.

Dopo vari impegni che l’hanno tenuta per una settimana lontana dagli affetti più cari, figlie e marito, senza dimenticare i suoi cagnolini, Michelle Hunziker è adesso in vacanza con loro in uno dei posti più bella della nostra penisola, la Sicilia.

LEGGI ANCHE: MICHELLE HUNZIKER SPIEGA COSA E’ IL VERO AMORE | FOTO

La conduttrice si sta godendo dei momenti di relax con i suoi cari ed attraverso il suo canale Instagram tiene aggiornati i suoi tantissimi fan che la seguono anche perchè sono incuriositi da Michelle mamma. Le sue figlie sono sempre felici di passare del tempo con lei e non parliamo solo di Celeste e Sole le figlie più piccole avute con l’attuale marito Trusardi Tomaso, ma anche di Aurora nata dal primo matrimonio della Hunziker con Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker come mamma affettuosa, ma una foto scatena tante polemiche

Michelle Hunziker è in vacanza con la sua bellissima e numerosa famiglia. Tutti insieme stanno trascorrendo dei giorni di vacanza in Sicilia all’insegna del relax, del divertimento ed anche del buon cibo, come Michelle stessa mostra in alcune sue stories.

Michelle, 43 anni, ha pubblicato una foto che la ritrae con la figlia maggiore, Aurora, mentre sono in una nota località turistica siciliana che attira ogni anno milioni di visitatori per la sua rara bellezza, Scala dei Turchi.

LEGGI ANCHE: MICHELLE HUNZIKER E IL QUARTO FIGLIO: “PER ME LA FAMIGLIA VIENE PRIMA DI TUTTO” | FOTO

Mamme e figlia entrambe in una foto, una più bella dell’altra, c’è anche qualche utente che si chiede chi sia la mamma e chi sia la figlia, mentre parlano: “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale… Scale Turche (fuori dalla zona protetta ovviamente)”, scrive la Hunziker a didascalia della foto.

E’ noto che le due abbiano un bellissimo rapporto fatto anche di momenti di tanta complicità e di confidenze e questa foto lo dimostra.

La foto ha ricevuto tantissimi commenti e like, ma tra questi c’è anche chi l’ha accusata di essersi fatta delle foto in una zona protetta alla quale non si può accedere per evitare di rovinarla. Immediata la risposta della conduttrice e di sua figlia che hanno spiegato di essere a conoscenza del divieto, ma era fuori dalla zona protetta: “Qui c’è un piccolo pezzo senza divieto, accessibile al pubblico“.

LEGGI ANCHE: MICHELLE HUNZIKER CON LE FIGLIE: “LA FAMIGLIA E’ LA BASE PER ESSERE FELICI” – FOTO

Sembrerebbe però che alcuni ambientalisti non credano alla loro versione ed anno chiesto anche l’intervento della Capitaneria di Porto. Chi attacca in prima persona la showgirl è Claudio Lombardo, presidente dell’associazione “Mareamico“: “E’ chiaro che tutta l’area è sotto sequestro. Mentre la Hunziker scrive che non era in una zona vietata. Non è così“. Staremo a vedere chi avrà ragione e chi torto.

Per la Hunziker, la Sicilia è il posto che l’ha fatta innamorare dell’Italia. E’ lei stessa che lo afferma in un post appena arrivata sull’isola: “La Sicilia… è qui che fui battezzata all’italianità. In un’estate del 1992 a Militello feci l’esperienza che mi ‘flashò’ a tal punto da voler diventare italiana un giorno! Dalla ricotta calda nel suo siero alla mattina, portata dalla nonna in lutto dei miei amici, alle camminate nelle distese interminabili di terra rossiccia e fichi d’india. Una terra antica piena di cultura e profumi meravigliosi con la sua gente ospitale la quale ti accoglie come se fossi un membro della loro famiglia…”.

Voi unimamme avete visto la foto? Cosa ne pensate delle polemiche?