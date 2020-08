Michelle Hunziker spiega cosa è il vero amore | FOTO

Michelle Hunziker in un lungo post su Instagram spiega cosa è per lei il vero amore e come fare per riconoscerlo con un esempio.

Una delle conduttrici più amate e seguite sui social è sicuramente Michelle Hunziker che in questi giorni sta trascorrendo dei giorni di vacanza in montagna con la sua famiglia. Con lei oltre al marito, Tomaso Trussardi, anche le figlie più piccole Celeste, 6 anni e Sole, 5 anni. Per la conduttrice la famiglia è molto importante e quando può cerca di tenerla tutta riunita come ha fatto durante il duro periodo di quarantena.

LEGGI ANCHE: MICHELLE HUNZIKER E IL QUARTO FIGLIO: “PER ME LA FAMIGLIA VIENE PRIMA DI TUTTO” | FOTO

Oltre alle piccolo Michelle ha anche una figlia più grande Aurora nata dal suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti. Aurora non vive con la madre, ma le due sono molto legate ed hanno un bellissimo rapporto.

Michelle Hunziker spiega il vero amore ai suoi fan

Michelle Hunziker ama condividere i momenti della sua vita quotidiana con i suoi tantissimi fan che la seguono sui social, soprattutto Instagram. Video divertenti, foto che la ritraggono con la sue bambine, con i suoi cani, ma a volte le piace condividere anche dei suoi pensieri intimi.

E’ quello che ha fatto di recente pubblicando una sua foto accompagnata da un lungo post nel quale risponde ad una delle domande che le fanno di più: come ha capito che Tomaso Trussardi sia il suo “vero amore”. Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Michelle ha passato dei momenti difficili, ma ha poi ritrovato la serenità e l’amore quando, nel 2011, ha conosciuto l’attuale marito.

LEGGI ANCHE: MICHELLE HUNZIKER CON LE FIGLIE: “LA FAMIGLIA E’ LA BASE PER ESSERE FELICI” – FOTO

Nel lungo post, la conduttrice svizzera racconta di cosa sia per lei il vero amore: “Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare…osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo,così vulnerabile…guardatela bene. In quel momento sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nel osservarla…vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete…vi verrà voglia di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene”.

LEGGI ANCHE: “LASCIO FARE ALLA NATURA” : LE PAROLE DI MICHELLE HUNZIKER SUL QUARTO FIGLIO DA CHIAMBRETTI| FOTO

Poi conclude: “In quel momento sentirete se questa sarà la persona con la quale vorrete progettare il vostro futuro. INSIEME… per me questo è l’amore, cercate questi momenti ragazzi… sono quei attimi da collezionare, attimi di felicità da assaporare fino in fondo. Io lo chiamo l’album dei miei ricordi belli, quando vi sentirete giù, andrete a sfogliarlo e vi farà sentire vivi“.

Michelle con la famiglia sta trascorrendo le sue vacanze in Italia, come stanno facendo anche altre mamme vip, come Costanza Caracciolo. Un’estate all’insegna della semplicità, della bellezza delle piccole cose e della famiglia come dimostra anche un’altra foto che ha condiviso sui social. Un panorama bellissimo che fa da sfondo alle figlie Celeste e Sole che si tengono per mano mentre la mamma le osserva: “Quanto crescono…❤️❤️❤️ Sole e Celeste“.

Voi unimamme concordate con le parole di Michelle sul vero amore? Cosa ne pensate?