Costanza Caracciolo dopo il parto: “piano piano” | FOTO

L’ex velina Costanza Caracciolo si trova in vacanza con la sua famiglia. Anche lei, come altri vip nostrani, ma non solo, hanno scelto di passare dei giorni di vacanze in Italia. Con lei il marito Christian Vieri, sposato con una cerimonia molto intima il 18 marzo 2019 e le loro due figlie: Isabel, nata a novembre 2018 e la piccola Stella nata il 25 marzo in piena pandemia.

Costanza Caracciolo: la foto dopo il parto

Visualizza questo post su Instagram •Dare to dream•⭐️ #osasognare 🍎 #pianopiano Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo) in data: 31 Lug 2020 alle ore 5:21 PDT

Costanza Caracciolo, 30 anni, ha pubblicato sul suo profilo social una sua foto in bikini dopo la nascita della sua ultima figlia, avvenuta poco più di 4 mesi fa. Nella foto è sorridente ed indossa un costume a due pezzi rosso con le frange. Costanza non ha timore, e perchè poi dovrebbe, di mostrare il suo corpo dopo la gravidanza. Una scelta che è stata apprezzata dai suoi tantissimi fan che l’hanno elogiata ed anche un poco “invidiata” per la sua forma fisica. Tanti i like per il post ed anche i commenti: “Magari fossi stata così io a pochi mesi dal parto! Sono passati due anni quasi e ancora non sono tornata come prima”. Oppure: “Finalmente una donna normale. Una di noi” apprezzando la scelta di Costanza.

Costanza è con la famiglia in vacanza a Forte dei Marmi, dov’è c’è anche Alena Seredova con la sua famiglia, anche lei ha una bambina nata da poco, Vivienne. Per Costanza e Bobo è la prima vacanza in 4 con Isabel e Stella, tra feste, coccole e giochi in acqua trovano anche il tempo di allenarsi e seguire un’alimentazione corretta per tornare in forma. Infatti anche Christian ha deciso di voler buttare giù la “pancetta” come affermato in vari video dalla coppia. LEGGI ANCHE : COSTANZA CARACCIOLO: “VI SPIEGO PERCHé NON MOSTRO IL VOLTO DI MIA FIGLIA SUI SOCIAL” – FOTO Vieri ha anche festeggiato in vacanza il suo 47esimo compleanno con un party allegro ed a sorpresa a bordo piscina: “È stata una sorpresa meravigliosa, giuro che non mi sono accorto di nulla, è stata una festa incredibile con tutti i nostri amici….#loveyou #cocopops“.