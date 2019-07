Un post molto dolce che Michelle Hunziker ha dedicato alle figlie, Sole e Celeste. In molti credono che sia un post anche per l’ex marito, Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ha postato sul suo social Instagram un post dedicato alle figlie. Un post molto dolce che parla d’affetto e dell’importanza nella vita di sostenere le persone che si amano quando affrontano dei momenti difficili.

Il post è stato pubblicato dopo poco che era stata resa pubblica e definitiva la rottura tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.

Michelle Hunziker: “Spero che le mie figlie si prendano sempre cura l’una dell’altra. Se riusciranno a farlo saranno donne fortunate”

La Hunziker nel 1998 ha sposato uno dei cantanti italiani più conosciuto in tutto il mondo, Eros Ramazzotti. Lei era molto giovane e dalla loro unione è nata Aurora. Un matrimonio che nel 2009 si interrompe, tra tante polemiche ed incomprensioni. Per molti anni i due sono rimasti in cattivi rapporti.

Negli anni i due hanno ricostruito il loro rapporto, anche per il bene di Aurora. Ad oggi tra Michelle ed Eros c’è un rapporto fatto di rispetto e di amicizia.

Proprio per questo ritrovato rapporto in tanti si sono chiesti se il post della conduttrice di origini svizzere sia dedicato anche all’ex marito che sta sicuramente passando un periodo molto difficile. Eros Ramazzotti ha confermato la rottura con la modella dopo 10 anni di matrimonio e due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. A rendere ufficiale l’addio un comunicato in cui i due hanno affermato di essersi lasciati pacificamente e di voler pensare solamente ai loro bambini, come riportato da DiLei.

Il post è dedicato alle figlie della conduttrice nate dall’unione con Tomaso Trussardi, Sole di 5 anni e Celeste di 4 anni. Insieme alla famiglia che è in vacanza in Toscana, ha pubblicato su Instagram uno scatto molto tenero che ritrae le due bimbe abbracciate di fronte alla Salina di Cervia.

Michelle accompagna la foto con un lungo post in cui esprime il desiderio che le sue figlie possano sempre prendersi cura l’una dell’altra, una riflessione universale: “Prendersi cura di una persona, è la sublimazione non controllarla, possederla, limitarla nelle sue scelte, bensì curare la sua mente, il suo intelletto, cercare di comprenderla e accompagnarla per mano attraversando i suoi lati meravigliosi e quelli oscuri che ognuno di noi ha…. quando una persona scende con te nel tuo “pozzo” come lo chiamo io, per poi risalire… allora possiamo davvero definirlo amore”.

Il messaggio si conclude con una speranza: “Desidero fortemente che le mie figlie possano comprendere l’importanza del prendersi cura una dell’altra… se riusciranno a farlo, saranno delle donne fortunate”.

Un messaggio ha ottenuto moltissimi Like, più di 150.000. Un like anche della figlia maggiore Aurora, 22 anni, con la quale la Hunziker ha un bellissimo rapporto e con la quale condivide molti momenti di gioia.

