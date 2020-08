Serena Williams e la dolce dedica alla figlia | FOTO

Serena Williams, la grande campionessa di tennis, condivide sui social una nuova foto con la figlioletta.

Serena Williams condivide da sempre alcune foto della sua piccola Olympia e l’ha fatto anche di recente, 5 giorni fa, con un post sul suo profilo Instagram che ha ottenuto 583 mila Like e, fino adesso, 3564 commenti.

Serena Williams con la figlia

La piccola Olympia, l’unica figlia della campionessa di tennis Serena Williams, ha solo 3 anni, ma è già una simpatica complice della sua famosa mamma.

La piccina festeggerà gli anni in settembre e si può dire che ha già un bellissimo rapporto con la sua mamma, testimoniato dalle numerose foto che le ritraggono insieme, a volte vestite uguali, come una mini me, come nell’ultimo ritratto che ha intenerito tutti i fans della pluripremiata tennista.

La piccolina è venuta alla luce dal matrimonio della Williams con Alexis Ohanian. Nell’ultimo scatto si vedono mamma e figlia vestite più o meno uguali, con un vestito rosa con veli e balze, molto probabilmente un abito da principessa.

Si tratta di un momento di gioco tra mamma e figlia in cui tutti si possono ritrovare.

Molto commovente anche la dedica della campionessa: “Mi copre già le spalle, come per sempre farò con le sue”. Insieme hanno già affrontato anche momenti difficili, come ad esempio il periodo di isolamento sociale dovuto al coronavirus, ora però è giunto il momento della spensieratezza in attesa, almeno per la mamma, di tornare in campo.

Ricordiamo infine che la nascita di Olympia non è stato un evento privo di rischi perché la Williams ha subito un cesareo d’urgenza, ma a causa di alcuni coaguli nel sangue dei polmoni ha messo a repentaglio la sua vita.

Visualizza questo post su Instagram She’s got my back already. And I’ll always have hers. Un post condiviso da Serena Williams (@serenawilliams) in data: 6 Ago 2020 alle ore 3:00 PDT

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa bella immagine? Anche voi vi divertite così con i vostri figli?

