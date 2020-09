Sapete di chi è il padre questo signore? Il figlio è anche più sexy

Il padre di un attore molto famoso in questo periodo che piace a molte donne, somiglia molto al figlio. riuscite a capire di chi si tratta?

E’ l’attore del momento, il sex symbol più desiderato da tutte le donne del mondo, di qualsiasi età. Amato per la sua bravura e simpatia, ma sopratutto per la sua bellezza. L’attore è protagonista di varie serie televisive, una è ancora in onda, ed ha una famiglia alle spalle che lo sostiene e lo ama.

Stiamo parlando dell’attore turco Can Yaman che ci ha conquistate interpretando varie serie televisive che hanno avuto un discreto successo proprio grazie a lui. Da “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” a “Daydreamer – Le ali del sogno”. La sua bellezza sembra essere una caratteristica che contraddistingue la sua famiglia, avete visto il padre?

Can Yaman: le foto con il padre, si somigliano?

Il giovane attore turco che negli ultimi periodi ha conquistato il pubblico, sopratutto quello femminile, Can Yaman è osannato per la sua bellezza, ma vedendo le foto con il padre si capisce bene da dove deriva.

Il padre, Güven Yaman, fa l’avvocato ed è un professionista tanto apprezzato con origini albanesi-kosovare. Güven voleva che il figlio seguisse le sue orme e per questo dopo aver frequentato il liceo italiano di Instabul ha voluto che Can frequentasse giurisprudenza.

Dopo la laurea, l’attore si è reso conto che la carriera da avvocato non gli interessava ed ha deciso di diventare un’attore. Anche se il padre avrebbe voluto che continuasse la sua professione lo ha appoggiato ed incoraggiato. I due vanno molto d’accordo e Güven quando possibile lo segue ed è presente nei suoi momenti importanti.

Con è molto legato alla sua famiglia, su Instagram pubblica diversi scatti con loro. Uno di questi con il padre, i due sono uno accanto all’altro e non si può non notare la somiglianza. Infatti sono stati numerosi i commenti di apprezzamento ed i like a corredo del post.

Voi unimamme notate la somiglianza tra padre e figlio? La foto è piaciuta come quella di lui da bambino, l’avete vista?