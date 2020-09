Ex di Temptation Island tra sangue e lividi: “Ecco mio padre”

Giada Giovanelli ha denunciato su Instagram un episodio che ha sconvolto i suoi che hanno invitato l’ex concorrente di Temptation Island a denunciare.

Un ex concorrente di Temptation Island ha scioccato i suoi fan che la seguono sul suo profilo Instagram, ma non solo. Si tratta della 30enne Giada Giovanelli che durante le sue ultime stories su Instagram si è mostrata con il naso sanguinante.

L’ex concorrente del programma di Canale 5, che tra poco prenderà il via nella versione Vip e sarà condotto da Alessia Marcuzzi, ha accusato il padre.

Giada Giovanelli di Temptation Island: la denuncia sui social

Giada Giovanelli ha pubblicato una storia portando allo scoperto una sua situazione familiare molto delicata. La ragazza che ha preso parte a Temptation Island nel 2018, appare con il naso sanguinante nelle sue stories. Foto che prosegue con una serie di didascalie nelle quali spiega cosa le è successo.

Sotto la foto scrive: “Ecco mio padre“, per poi proseguire: “Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente, ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….“.

In seguito informa i suoi fan delle sue condizioni: “Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata“.

Una foto ed un’accusa che non poteva passare inosservata ai suoi tantissimi fan che, a seguito della pubblicazione delle stories, le hanno consigliato di denunciare il padre: “Denuncia tutto se hai sopportato abbastanza, non permettergli di farti male“. Qualcuno ha anche raccontato la propria testimonianza: “Anche io ho subito aggressioni da parte di mio padre. Denuncialo“.

Chi segue il programma sa che Giada Giovanelli faceva la segretaria nell’azienda metalmeccanica di famiglia. Da 11 anni è fidanzata con Francesco Branco, con il quale ha partecipato al programma per mettere alla prova il suo amore. Con lei in quell’edizione anche Lara Zorzetto con l’allora fidanzato Michael De Giorgio, ed entrambe le coppia avevano attirato l’attenzione dei fan.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa vicenda?

