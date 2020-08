Ex concorrente di Temptation Island diventa mamma

Una dei partecipanti di Temptation Island è diventa mamma, l’annuncio su Instagram.

Unimamme, oggi vi annunciamo un lieto evento da parte dell’ex protagonista della sesta stagione di Temptation Island.

Lara Zorzetto mamma: ecco il racconto

Stiamo parlando di Lara Zorzetto, che ha partecipato a Temptation Island insieme a Michael Di Giorgio. Finita la storia con Michael ora è legata a Mattia Monaci, appassionato di calcio. La loro relazione è stata ufficializzata nel dicembre del 2019.

LEGGI ANCHE: NEOMAMME VIP FELICI DOPO IL PARTO: DA BEATRICE VALLI A COSTANZA CARACCIOLO

La Zorzetto ha dato a tutti i suoi 657 mila followers uno splendido annuncio, quello della nascita del suo primo figlio, il piccolo Leonardo.

Il messaggio su Instagram con foto le ha fatto ricevere 124 mila Like. Ecco che cosa ha scritto questa neonamma: “Ragazze è nato Leonardo ❤️🍼🤍 alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza.. non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data❤️🍼”.

LEGGI ANCHE: LEONARDO BLOOM E KATY PERRY SONO GENITORI| L’ANNUNCIO CON UN APPELLO

L’influencer ha parlato anche di alcuni problemi per cui ha dovuto attendere una risposta, ma non ha voluto turbare l’annuncio corredato da un’immagine generica con scritto la data di nascita del figlio.

LEGGI ANCHE: ALENA SEREDOVA SENZA TRUCCO E IN PIGIAMA: MAI VISTA UNA MAMMA COSì?

Lara Zorzetto aveva documentato la sua gravidanza con una serie di immagini in cui mostrava il pancione e i preparativi per l’imminente arrivo del suo cucciolo. Oltre alla nascita del suo bambino in questi giorni abbiamo annunciato anche il quarto figlio per Stefano Accorsi e il primo per Beatrice Valli.

Unimamme, voi avevate visto questo annuncio? La state seguendo sui social?