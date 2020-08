Gigi Hadid presto mamma: il pancione non mente

Gigi Hadid condivide alcuni bellissimi scatti sul suo profilo Instagram. Per lei il parto è vicino.

La modella Gigi Hadid ha deciso di coinvolgere maggiormente tutti i suoi fan nella gravidanza che sta volgendo al termine.

Gigi Hadid neomamma a breve: ecco come lo ricorda

Unimamme, avevamo lasciato la modella Gigi Hadid che solo poco tempo fa, mostrava il suo pancione per la prima volta durante una diretta su Instagram, ora però la Hadid ha voluto stupire davvero i suoi 56 mila followers con delle immagini da rimanere senza fiato.

LEGGI ANCHE: RACHEL MCADAMS SVELA UNA FOTO SVELA UN PANCINO SOSPETTO

Sappiamo che ormai la gravidanza di Gigi Hadid è davvero agli sgoccioli, la top model fidanzata con Zayn Malik è prossima al parto e, contrariamente a quanto affermato in passato, ha deciso di mostrare il suo pancione.

LEGGI ANCHE: VIP INCINTE NELL’ESTATE 2020: DA GIORGIA PALMAS A GIADA PEZZAIOLI E TANTE ALTRE

A realizzare gli scatti sono stati i fotografi di moda professionisti: Luigi and Iango che avevano già lavorato con la Hadid. Gli scatti in bianco e nero che ritraggono la modella col pancione hanno fatto incetta di migliaia di Like e ancora più commenti.

Nella sua storia la modella ha spiegato che le foto sono state scattate lo scorso 26 luglio. Come commento al backstage delle foto la Hadid ha scritto: “non vedo l’ora di incontrarti”. Invece in un altro post ha scritto: “crescendo un angelo”. Anche la Frizziero, tempo fa, aveva mostrato il pancione.

LEGGI ANCHE: LAUTARO MARTINEZ PRESTO PAPA’: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

La Hadid era stata pesantemente criticata perché non voleva mostrare la sua pancia e lei aveva risposto che l’avrebbe fatto quando l’avesse ritenuto opportuno. La modella è stata addirittura accusata di aver finto la gravidanza.



Visualizza questo post su Instagram growin an angel 🙂 Un post condiviso da Gigi Hadid (@gigihadid) in data: 26 Ago 2020 alle ore 6:06 PDT



La Hadid, però ha ignorato tutte queste offese e ora le sue splendide foto parlano per lei. La modella e il suo compagno avrebbero trascorso l’ultimo periodo della gravidanza nella fattoria di famiglia della modella, in Pennsylvania.

La modella e il cantante, alla fine, hanno deciso di fare a tutti i loro followers uno splendido regalo, che ripaga completamente l’attesa. Anche a un occhio poco allenato può intuire che ormai non manca molto. Secondo quanto raccontato da una fonte su E! la coppia ora sarebbe a New York, dove la Hadid dovrebbe partorire. Sempre la stessa fonte ha aggiunto che la coppia ha trascorso serenamente questi mesi leggendo libri sui bambini, quindi preparandosi al meglio.

Unimamme, a voi sono piaciuti questi scatti? Noi vi ricordiamo che anche la nostra Giorgia Palmas sarà di nuovo mamma a breve.

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.