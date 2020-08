Rachel McAdams: una foto svela un pancino sospetto

L’attrice americana Rachel McAdams è stata paparazzata con un vestito che fa venire alcuni sospetti.

L’attrice di origini canadesi che ha partecipato a Doctor Strange, film Marverl, Rachel McAdams, è stata paparazzata di recente mentre faceva shopping.

Rachel McAdams: forme che fanno venire un sospetto

Unimamme, anche se non è ancora ufficiale, dalla mecca di Hollywood arrivano ottime notizie circa la possibile gravidanza di una delle sue star, apparsa in tanti film di successo, negli ultimi tempi.

La segnalazione arriva dal portale Page Six che ha pubblicato un’immagine della McAdams con un vestito lungo fin quasi ai piedi da cui si intravede un pancino.

La stella di Hollywood è già mamma di un altro bambino, un maschietto avuto dal compagno, lo sceneggiatore Jamie Linden.

Come dicevamo non c’è stata alcuna conferma ufficiale anche perché la McAdams ha molto a cuore la privacy della sua famiglia, soprattutto del figlio di cui non ha voluto rivelare il nome.

A proposito della maternità, in un’intervista con il Sunday Times inglese aveva detto: “è la cosa più grandiosa che mi sia accaduta. Si dice che quando diventi genitore la vita non è più soltanto tua e in effetti è vero: io mi ero stufata di me, non vedevo l’ora di concentrarmi su un’altra persona”.

L’attrice aveva aggiunto che non le piace condividere informazioni circa suo figlio, perché appunto vuole tenerla il più privata possibile. A ogni modo l’attrice 41enne stava facendo shopping in un negozio di Los Angeles dedicato ai vestiti per bambini, il Reckless Unicorn. Di recente ha raccontato che le è piaciuto trascorrere la quarantena con la sua famiglia, altrimenti sarebbe stato un po’ triste. Di recente anche la Jolie ha raccontato come si sono comportati i sei figli in quarantena. Era da tempo che la McAdams voleva realizzare il suo sogno di creare una famiglia con dei figli, ma attendeva la persona giusta per farlo. Ora l’ha trovata e sembra che il suo bel terzetto diventerà un quartetto.

Unimamme, voi cosa ne pensate della nuova gravidanza di questa attrice?

