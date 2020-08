Angelina Jolie e il lockdown con 6 figli: una lunga e stretta convivenza VIDEO

L’attrice premio Oscar Angelina Jolie svela come si sono comportati i figli durante la quarantena.

Unimamme, la quarantena, lo sappiamo, è stata dura per tutte le famiglie. La particolarità della situazione però, in alcuni casi, ha portato a far emergere qualità insospettabili. Angelina Jolie, madre di 6 figli, ne ha parlato di recente.

Angelina Jolie parla di nuovo della quarantena coi figli

Pochi mesi fa Angelina Jolie aveva raccontato alcuni momenti della sua quarantena insieme ai figli che ha avuto o adottato insieme a Brad Pitt. Nel corso di un’intervista su Extra, in occasione dell’uscita del film The One and only Ivan (L’unico e insuperabile Ivan) l’attrice ha aggiunto alcuni dettagli della convivenza di tutta la sua numerosa famiglia.



LEGGI ANCHE: BRAD PITT E ANGELINA JOLIE FINALMENTE SERENI : I FIGLI LA CAUSA FOTO

I figli di Angelina Jolie sono: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14 e i gemelli: Knox e Vivienne di 12 anni. “I ragazzi sono stati tutti insieme e sono proprio un bel gruppo affiatato. Tutti si sono sempre aiutati a vicenda. Siamo molto fortunati” ha raccontato la diva.

LEGGI ANCHE: ANGELINA JOLIE RIVELA IL MOTIVO DELLA SEPARAZIONE DA BRAD PITT E RIGUARDA I FIGLI FOTO

L’attrice, che è sempre molto attenta ai temi sociali, per esempio tempo fa aveva prodotto un film contro la violenza delle donne, ha ricordato che ci sono molte famiglie in gravi difficoltà per la chiusura delle attività commerciali e che in questa emergenza bisogna prendersi cura dei bambini. Secondo uno studio 6 bambini su 10 hanno avuto problemi dopo il lockdown.

LEGGI ANCHE: ANGELINA JOLIE E IL TUMORE: “SPERO DI VEDERE I MIEI FIGLI DIVENTARE GRANDI”

In modo particolare, la Jolie ha segnalato che durante la quarantena c’è stato un calo del 40% delle segnalazioni di abusi sui bambini. Dal momento che le scuole sono rimaste chiuse gli insegnanti, che solitamente si accorgevano più spesso se c’era qualcosa che non andava, non hanno potuto intervenire.

Lo Jolie però rimane fiduciosa sulle possibilità che l’umanità in generale possa progredire e trarre qualche insegnamento da questa durissima esperienza. Lei ha cercato di “dare il buon esempio” donando alle associazioni: No Kid Hungry e al NAACP Legal Defense Fund, quest’ultima si occupa di lottare per i diritti civili degli Usa. Durante il lockdown l’attrice aveva persino scritto una lettera per i genitori dei piccoli che vivevano quell’esperienza, invitandoli ad essere onesti.

Unimamme e voi cosa ne pensate delle sue parole sui figli e sui problemi causati dalla quarantena a seguito del coronavirus?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.