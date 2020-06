Anche Angelina Jolie e i suoi figli hanno sono rimasti confinati tra le pareti di casa in occasione della chiusura imposta in America per via del coronavirus.

Come tutte le persone anche Angelina Jolie è rimasta chiusa in casa a lungo insieme ai suoi figli per affrontare la chiusura imposta dalla Covid – 19. Ecco che cosa ha raccontato di questa esperienza.

LEGGI ANCHE > “SIETE ONESTI”: ANGELINA JOLIE IN QUARANTENA SCRIVE AI GENITORI FOTO

L’attrice Angelina Jolie ha affrontato il lockdown con i figli ma è preoccupata per tutti i bambini

Come tante altre persone non famose, anche l’attrice premio Oscar Angelina Jolie ha dovuto rispettare il lockdown imposto a causa del coronavirus. L’attrice ha 6 figli di cui 5 minorenni: Maddox, il maggiore, Paxx, Zahara, Shilo e i gemelli Knox e Vivienne. Ecco che cosa ha detto ad Harper’s Bazaar UK circa il periodo appena trascorso: “come la maggior parte dei genitori mi sono focalizzata sullo stare calma in modo che i miei figli non percepissero la mia ansia in cima alle loro preoccupazioni. Ho dedicato tutte le mie energie a loro. Durante la chiusura il coniglietto di Vivienne è morto nel corso di un’operazione, ne abbiamo adottati 2 piccolini che sono disabili. Devono essere a coppie. Sono molto teneri e questo ci ha aiutati a focalizzarci nelle cure insieme a lei in questo periodo. Poi abbiamo i cani, un serpente e una lucertola...”

LEGGI ANCHE > ANGELINA JOLIE INVITA LE SUE FIGLIE AD ESSERE FORTI E A PENSARE CON LA LORO TESTA

I suoi figli vanno dai 18 di Maddox agli 11 anni dei gemelli Knox e Vivienne. Durante la chiusura si è dedicata ad alcuni passatempi. “Più recentemente ho visto il documentario: I’m not your Negro su James Baldwin e il movimento dei diritti civili in America. Prima di andare a letto ho letto Comportamento irragionevole di Don McCullin e ho riflettuto su come il giornalismo è cambiato nell’ultima metà del secolo”. La sua ultima apparizione al Cinema, lo ricordiamo, è stata in Maleficent regina del male.

Nell’intervista Angelina ha parlato anche della questione razzismo per gli episodi accaduti negli USA e ha detto: “dopo quasi due decenni di lavoro internazionale, questa pandemia e questo momento in America mi hanno fatto ripensare ai bisogni e alle sofferenze nel mio paese. Mi sto concentrando sia a livello globale che nazionale; sono ovviamente collegati. Ci sono oltre 70 milioni di persone che hanno dovuto fuggire dalle loro case in tutto il mondo a causa di guerre e persecuzioni – e c’è razzismo e discriminazione in America. Un sistema che mi protegge ma che potrebbe non proteggere mia figlia – o qualsiasi altro uomo, donna o bambino nel nostro paese in base al colore della pelle – è intollerabile. Dobbiamo progredire oltre la simpatia e le buone intenzioni a leggi e politiche che affrontano effettivamente il razzismo strutturale e l’impunità. La fine degli abusi nella polizia è solo l’inizio. Va ben oltre, a tutti gli aspetti della società, dal nostro sistema educativo alla nostra politica.”

LEGGI ANCHE > ANGELINA JOLIE E I SUOI 6 FIGLI TUTTI INSIEME: ECCO COME SONO CRESCIUTI FOTO

Come consiglio ai bambini Angelina contro il razzismo suggerisce di: “ascoltare coloro che sono oppressi e non pensare mai di sapere“.

Inoltre l’attrice si è detta molto preoccupata per le donne e i bambini vittime di violenza domestica in questo periodo, e per il fatto che molti ragazzi, in tutto il mondo, e soprattutto le ragazze, a causa della pandemia non vanno a scuola e ciò porterà a maggiori violenze, matrimoni, abusi. A tale riguardo la Jolie ha anche raccontato che sta collaborando per un libro per bambini con Amnesty International: si tratta di un libro che aiuterà i bambini a conoscere e lottare per i loro diritti.

Unimamme, cosa ne pensate delle parole e dell’impegno di Angelina Jolie raccontato su Bazaar Uk?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.