Giorgia Palmas mamma di nuovo a breve: oramai il pancione è al limite

Prosegue la gravidanza della vip Giorgia Palmas, incinta dello sportivo Filippo Magnini.

La showgirl Giorgia Palmas continua a tenere aggiornati tutti i suoi fan circa la sua gravidanza tramite Instagram. La vip infatti è incinta di Filippo Magnini, ex campione di nuoto.

Giorgia Palmas col pancione: come va la gravidanza

Unimamme, avevamo lasciato la simpatica Giorgia Palmas al mare in Sardegna, la sua terra, insieme a Filippo Magnini e alla figlia maggiore Sofia, di 12 anni, avuta con Davide Bombardini.

La Palmas e il compagno, con cui si sarebbe dovuta sposare nei mesi scorsi, si stanno ancora godendo momenti di relax lontani dai riflettori, forse ricaricandosi in vista dell’arrivo della bambina. A fine giugno la coppia aveva svelato di essere in attesa di una bimba, un nuovo fiocco rosa per la Palmas, che ha già Sofia e invece la primogenita per Magnini.

Ora la gravidanza della showgirl è quasi agli sgoccioli, perché Giorgia Palmas dovrebbe partorire a fine settembre.

Stando all’ultima immagine condivisa su Instagram e che lei ha frutato 72 mila Like la Palmas si trova presso l’hotel villa Cattani Stuart a Pesaro, nelle Marche, ospite di una stupenda struttura a 4 stelle.

Come accennavamo la sua gravidanza è giunta alle ultime settimane e la piccina, per la quale papà Filippo Magnini già stravede, è attesa per fine settembre.



Visualizza questo post su Instagram Una domenica perfetta ❤️🧡💛💚💙💜 Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 23 Ago 2020 alle ore 3:24 PDT



Lo testimonia anche il pancione della Palmas. Come accompagnamento alla foto ha showgirl ha scritto: “una domenica perfetta” e all’amica Beatrice Valli che le chiede quanto manca lei risponde: “manca poco, ma non pochissimo“.

A ogni modo anche all’ottavo mese la Palmas è sempre splendida e non esita a farsi ritrarre in bikini insieme alla figlia Sofia. Alcuni utenti un po’ più attenti hanno notato che la pancia della Palmas è cambiata e l’hanno scritto: ““La pancia si è abbassata tanto”, oppure: “pancia bassa… tra poco nascerà la piccola”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa bella foto? State seguendo la gravidanza di questa vip? Noi vi lasciamo con un problema collegato alla gravidanza in estate, l’infezione delel vie urinarie.

