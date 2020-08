Paola Frizziero incinta: la tenera foto con il pancione

Paola Frizziero, l’ex tronista di Uomini e Donne, è incinta. Di lei dalla fine della sua partecipazione al programma, nel 2007, si sa poco.

Una delle prime corteggiatrici e poi tronista del famoso programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, è in attesa del suo primo figlio e dovrebbe partorire a breve. Si tratta di Paola Frizziero che ha partecipato al programma prima come corteggiatrice di Salvatore Angelucci e poi come tronista dopo che la sua storia con Salvatore è finita.

LEGGI ANCHE: EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE, DI NUOVO PAPA’: ANNUNCIO SU INSTAGRAM

Di lei si erano perse le tracce, l’ex tronista non ha mai partecipato ad altre trasmissioni e reality ed alcuni affezionati al programma si sono chiesti che cosa stesse facendo.

Paola Frizziero incinta: ecco la foto che i fan aspettavano

Di Paola Frizziero dopo la sua partecipazione al programma “Uomini e Donne“ come tronista, non scelse nessuno ed uscì da sola, non si è saputo più niente per diversi anni fino a quando l’anno scorso ha annunciato il suo matrimonio. Dopo più di 10 anni la Frizziero ha ritrovato l’amore con Francesco suo attuale marito sposato ad aprile 2019 dopo 4 anni di relazione.

Poco tempo fa, a maggio, l’annuncio che l’ex tronista era in attesa del suo primo figlio, di 5 mesi, e poi qualche giorno fa una foto che molti fan stavano aspettando. La Frizziero non ha un profilo Instagram, forse per voler difendere la propria privacy, ma è stata posta una sua foto in dolce attesa da una sua fanpage “PaolaFrizzieroFan“.

L’ex tronista di Uomini e Donne è assieme alla sorella Aurora ed al fidanzato di lei ed un’amica. Uno scatto molto dolce che vede Paola sorridente vestita di bianco e con un bel pancione e la sorella che lo acCarezza.

LEGGI ANCHE: GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI ASPETTANO UN FIGLIO: L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM | FOTO

Paola, all’ottavo mese di gravidanza, ed il marito Francesco aspettano un maschietto ed hanno deciso di chiamarlo Gennaro Maria.

La Frizziero aveva annunciato la sua gravidanza nel corso di un’intervista su YouTube con la San Mattia Onlus ricordando un momento molto particolare della sua vita: “Mi sono sempre posta tante domande, questi anni non sono stati facili. Ho sempre chiesto al Signore perché fossi qui. Tre anni fa ho perso mio padre per la SLA”.

LEGGI ANCHE: RICCARDO SCAMARCIO E’ DIVENTATO PAPA’ DI UNA BAMBINA | FOTO

Dopo il tragico evento decide di fare un viaggio a Gerusalemme dove conosce Francesco che le fa la corte anche se lei in un primo momento lo respinge, ma poi ha deciso di dargli una possibilità: “Ci siamo fidanzati e dopo 4 anni ci siamo decisi a sposarci, sempre con fatica perché io volevo sempre scappare. Avevo paura, finché lui un giorno non mi ha detto che mi dovevo fermare, che ne dovevamo parlare, e alla fine era quello che volevo sentirmi dire. Ci siamo sposati il 26 Aprile del 2019 e adesso da cinque mesi aspettiamo un bambino, Gennaro Maria”.

Voi unimamme vi ricordavate della Frizziero? Noi le facciamo tanti auguri ed aspettiamo la notizia della nascita del suo primo figlio.