Britney Spears non vuole più la tutela del padre: la decisione del tribunale

La nota cantante pop Britney Spears di nuovo in tribunale per provare a cambiare la sua situazione giudiziaria.

Unimamme, torniamo a parlarvi della celeberrima Britney Spears e dei suoi tentativi di smarcarsi dalla tutela paterna.

Britney Spears: nuova udienza in tribunale

Ormai sono 12 anni che Britney Spears si trova sotto la tutela paterna, quella di Jamie Spears. Questo è in vigore da quando, tra il 2007 e il 2008 la cantante ebbe una grave crisi.

LEGGI ANCHE: FREE BRITNEY SPEARS: LA CANTANTE PRIGIONIERA DEL PADRE? | FOTO

Durante l’ultima udienza davanti all’Alta corte di Los Angeles la cantante ha chiesto che la tutela non venisse nuovamente affidata a Jamie Spears che detiene il controllo delle sue finanze. La Spears vorrebbe sostituirlo con il manager Jodi Montgomery che sarebbe però affiancato da un istituto bancario.

LEGGI ANCHE: NINA MORIC: “DA MIO PADRE HO SUBITO VIOLENZE FISICHE E PSICOLOGICHE” (VIDEO)

Da quanto emerso durante l’udienza del 18 agosto ci sono dei documenti che dimostrano i suoi problemi mentali e che devono essere assolutamente archiviati prima che lei porti avanti questa richiesta davanti a un giudice. Inoltre ci sono altri fattori che non hanno giocato a suo favore.

LEGGI ANCHE: RAPPORTO SULLA SALUTE MENTALE: NEL 53,5% DEI CASI GLI ASSISTITI SONO LE DONNE

I medici che l’hanno in cura hanno dichiarato che la tutela del padre è ancora fondamentale, addirittura per la sua sopravvivenza. Questa situazione, la tutela del padre,per i giudici americani, deve protrarsi fino al febbraio 2021. Inoltre secondo fonti vicine alla cantante la cantante non starebbe ancora bene. Dodici anni fa quando la situazione mentale di Britney era drammatica e lei si era dovuta sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio, il padre era diventato suo tutore legale e come tale presiede a tutte le decisioni che la riguardano e gestisce le sue finanze. Grazie a questo incarico percepisce, ogni anno, 130 mila dollari.

Negli ultimi tempi , però, si è formato il movimento Free Britney composto dai fan della cantante che vorrebbero sottrarla dalle grinfie del padre, che secondo loro si approfitta della situazione. A quanto pare i fan di Britney sarebbero diventati anche molto aggressivi, arrivando a minacciare di morte il padre della cantante.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto sta accadendo a questa amatissima e seguitissima cantante e viene raccontato da Tmz? Noi vi lasciamo con un allarme lanciato dagli scienziati che invita le donne a non soffocare i sentimenti.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.