“Free Britney Spears”: la cantante “prigioniera” del padre? | FOTO

Il prossimo 22 agosto ci sarà l’udienza per terminare o prolungare la tutela legale del padre su Britney Spears, in atto dal 2008.

Unimamme, in questo ultimo periodo sui social sta girando l’hashtag #FreeBritney che riguarda un movimento di sostegno alla nota pop star che dal 2008 è sotto la tutela legale del padre James Parnell. Ora entra in gioco anche la mamma.

I fans vogliono liberare il loro idolo dalle grinfie del padre

Per capire come si sia arrivati a questo punto bisogna fare un passo indietro al 2007/2008, quando Britney Spears ebbe un tracollo nervoso causato da una sovraesposizione mediatica in parallelo ad abuso di droga e alcol. In quell’occasione la cantante era stata messa sotto la tutela legale del padre. Lui e l’avvocato Andrew Wallet decidono qualsiasi cosa per la pop star, le sue finanze, le sue amicizie, le controllano persino il telefono. Di volta in volta la tutela legale è stata rinnovata, fino a questo momento, perché, come dicevamo il 22 agosto prossimo ci sarà una nuova udienza.

Da alcuni anni però è nato il movimento #FreeBritney che organizza proteste fuori dai tribunali per sostenere la liberazione della cantante. Al movimento hanno aderito milioni di fans, tra cui diversi vip come Chiara Ferragni, Miley Cyrus, Rose McGowan e, ora, anche la madre di Britney, Lynne Spears. In vista dell’udienza del 22 agosto la mamma della cantante avrebbe presentato una richiesta al Tribunale della contea di Los Angeles per essere “inclusa nel processo di decisione sulle finanze della figlia”. In modo particolare, questa mamma vorrebbe sapere tutto di un fondo fiduciario costituito dalla figlia nel 2004 per proteggere i suoi beni e tutelare il futuro dei figli: Jayden Federline e Sean.

In passato, mamma Lynne aveva accusato l’ex marito e i suoi di manipolare la figlia, cancellando dai social i commenti positivi per causare un nuovo crollo emotivo a Britney e quindi farsi rinnovare come tutore legale. Secondo i fan la cantante, che ora ha un nuovo fidanzato che la sostiene, Sam Ashgari, invierebbe richieste di aiuto tramite messaggi suo social.In un post dell’account Instagram Diet-Prada viene riassunta tutta la saga che ha riguardato la Spears, ricordando che ora che ha 38 anni Britney non può guidare un’auto, votare, sposarsi, spendere i propri soldi, vedere quanto sta spendendo, vedere i figli, lasciare la casa, assumere un avvocato, avere una carriera, fare shopping, fare una camminata e molto altro.

Un anno fa Britney è stata nuovamente ospite di una clinica specializzata in salute mentale, per riprendersi dalla malattia del padre, ma secondo i fan era una messinscena per sottolineare, di nuovo, la fragilità della donna e rinnovare la tutela. Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto raccontato su Elle?



