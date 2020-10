Chi è questo bel bambino? Oggi è il sex symbol più chiacchierato d’Italia

Su Instagram la foto di uno dei sex symbol più chiacchierato d’Italia. Riuscite a riconoscerlo? No, allora leggete chi è.

Uno dei sex symbol più chiacchierato ed al centro di diverse discussioni in molte trasmissioni televisive per le sue recenti rivelazioni ha condiviso sui social delle foto di quando era piccolo e di quando era adolescente.

Delle foto nostalgiche che ricordano di periodi nei quali il sex symbol non aveva tanti pensieri e preoccupazioni. Dei momenti felici e spensierati della sua infanzia.

Gabriel Garko, le foto dell’attore italiano di quando era piccolo

Negli ultimi giorni questo bel bambino è apparso in diversi programmi televisivi dopo le sue dichiarazioni forti ed importanti durante una delle puntate del Grande Fratello Vip, al quale partecipa anche Elisabetta Gregoraci. Stiamo parlando di Gabriel Garko, l’attore che che è entrato nella casa per leggere una lettera ad Adua Del Vesco, una concorrente e sua ex fidanzata, con le lacrime agli occhi ha fatto coming out. La rivelazione in diretta nazionale di quello che lui stesso ha definito come il “segreto di pulcinella“.

Gabriel Garko ha iniziato a recitare quando aveva 16 anni nel film Vita con Figli, ma la sua passione era nata già diversi anni prima, a 9 anni.

Lo abbiamo visto ed amato sopratuttto nella fiction “L’onore ed il rispetto”, ma com’era Gabriel da piccolo?

Sul suo profilo social, l’attore ha pubblicato in passato delle sue foto da piccolo e da adolescente. In quella dive era molto piccolo è anche molto nostalgico come si evince dalla dicitura che accompagna la foto: “Quando ancora non dovevo pensare a nulla…..se non a ridere, piangere, e mangiare….“, un bel bambino sorridente con una cuffietta gialla.

Poi la foto da adolescente, di quando aveva 14 anni: “Stando a casa… trovi tutto! Una foto di quando avevo 14 anni“.

Una foto quasi irriconoscibile dell’attore, i suoi occhi e l’intensità del suo sguardo è inequivocabile, ma in tanti hanno notato le trasformazioni di altri parti del viso che negli anni si sono trasformate: naso, delle labbra e degli zigomi. Faccia pulita, ma con uno sguardo furbetto.

Infatti in una passata intervista a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Garko ha raccontato di aver fatto disperare la sua mamma perchè era attirato dal fuoco: “Quando era un bambino, ho rischiato di dar fuoco alla cucina. Ho dato fuoco al campo dietro casa mia e avevo il vizio di dare fuoco ai Lego. Insomma avevo un rapporto particolare con il fuoco! Mia mamma mi metteva la pettorina perché non mi fermavo un secondo. Mi chiamavano Gabriel il tornado“.

Voi unimamme avete subito riconosciuto l’attore? Lo trovate molto cambiato?

