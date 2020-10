Elisabetta Gregoraci contro Briatore: “Mantenuta? Io vomito tutto….”

Elisabetta Gregoraci al Gf Vip ha risposto a delle accuse che l’ex marito Flavio Briatore le aveva fatto. La showgirl è molto infastidita.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Una delle concorrenti più famose ed anche più chiacchierate, dentro e fuori la casa, ha avuto un momento nel quale è stata messa davanti ad alcune dichiarazioni che ha fatto il suo ex marito.

Flavio Briatore e padre di suo figlio Nathan Falco. La conduttrice televisiva non si è fatta di certo problemi a rispondere in diretta ed a tono alle affermazioni dell’imprenditore che non ha, forse, visto di buon occhio la partecipazione al reality dell’ex moglie o l’avvicinamento ad un concorrente. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci che ha risposto in diretta all’ex maritoe padre di suo figlioLa conduttrice televisiva non si è fatta di certo problemi a rispondere in diretta ed a tono alle affermazioni dell’imprenditore che non ha, forse, visto di buon occhio la partecipazione al reality dell’ex moglie o l’avvicinamento ad un concorrente.

Elisabetta Gregoraci al Gf Vip furiosa con l’ex Flavio Briatore: “Signori si nasce…”

Elisabetta Gregoraci durante una delle due dirette settimanali del Grande Fratello ha avuto la possibilità di leggere alcuni passaggi di un’intervista che Flavio Briatore ha rilasciato al Fatto Quotidiano. La show girl ha letto ogni singola dichiarazione ed a tutte ha ribadito: “Io qua vomito tutto“. Al punto “Vuole essere indipendente? Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo…“. La show girl ha risposto: “Quando ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna” ha detto ad Alfonso Signorini.

Elisabetta è molto infastidita dalle affermazioni dell’ex e ribadisce: “Mi sono anche trattenuta, sono stata una

signora per anni. Subito dopo la mia separazione uscirono notizie non vere, ma io ho sempre lavorato anche quando sono stata la signora Briatore. Lui cercava di impedirmelo e si arrabbiava se accettavo dei lavori, ma io l’ho fatto lo stesso. Mi dispiace quest’intervista, io in tutti questi anni non ho mai aperto bocca perché credo che certe cose devono restare tra noi. Io non mi vergogno ad andare a tagliare i nastri alle sagre o stare qua dentro con questi ragazzi stupendi, ho spiegato a Nathan che è lavoro e voglio farlo bene fino in fondo”.

Mi dispiace per questa intervista perché in tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fosse anche per andare a tagliare i nastri io non mi vergogno. Signori si nasce, non si diventa”. Poi la showgirl ha concluso: “per questa intervista perché in tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fosse anche per andare a tagliare i nastri io non mi vergogno. Signori si nasce, non si diventa”.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo scambio di battute? Seguite la Gregoraci?