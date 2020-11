Jovanotti, Ragazzo fortunato: il significato nascosto della canzone

Jovanotti torna in auge con Ragazzo fortunato, sua famosa hit del passato.

Erano i primi anni Novanta quando Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, riempiva le nostre case cantando: Ragazzo fortunato, la canzone che sarebbe diventata una sua famosa hit.

Jovanotti: la hit degli anni Novanta

Si trattava di un singolo estratto dal suo sesto album: Lorenzo 1992.

Già, perché era proprio il 1992 quando questa canzone invase le radio. Come dicevamo il brano ebbe notevole succeso, tanto che ancora adesso il motivetto di un Ragazzo fortunato viene cantato non solo da chi era ragazzo in quegli anni. Venne anche inserito nella Hit Parade del 1993.

Nel testo Jovanotti parla di un ragazzo che deve far fronte a sbalzi e difficoltà, nonostante tutto però si ritiene fortunato perché alla fine della giornata torna dalla donna che ama, ha quindi dalla sua l’amore. “Problemi zero, problemi a non finire, Un giorno sembra l’ultimo, un altro é da impazzire” cantava l’allora 26enne Jovanotti raccontando gli alti e bassi di una vita frenetica.

Le strofe dedicate all’amata: “E quando viene sera e tornerò da te

è andata com’è andata la fortuna é di incontrarti ancora

Sei bella come il sole, a…” qui il cantante accenna alla donna amata che gli dona serenità, un porto sicuro.

Il brano inoltre potrebbe essere visto dalla prospettiva dei ragazzi che cercano di realizzare i loro sogni: amore, lavoro, soddisfazioni varie e quando ci riescono diventano, appunto, ragazzi fortunati.

