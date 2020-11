Il Collegio 5: la canzone di Jovanotti cantata dagli studenti

I ragazzi del reality su Rai Due, Il Collegio 5 hanno studiato e cantato la canzone di un grande arista italiano, Jovanotti.

Unimamme ricorderete sicuramente una delle canzoni che ha portato al successo Jovanotti, il cui vero nome è Lorenzo Cherubini, “Ragazzo Fortunato”. La canzone contenuta nell’album Lorenzo 1192 è uscita appunto nel 1992 ed è autobiografica.

In questi giorni è stata riportata alla ribalta perchè i ragazzi del reality “l Collegio 5”, ne hanno studiato il testo durante una lezione di musica.

Il Collegio 5 e Jovanotti: il testo ed il video di una canzone del cantante

Ieri su Rai Due è andata in onda la seconda puntata di uno dei reality più seguito dagli adolescenti, “Il Collegio 5“. I 19 studenti/protagonisti seguono delle rigide regole e vivono proprio come se fossero nel 1992; senza cellulari, ne prodotti di bellezza o alcun genere di comfort.

Durante la lezione di musica hanno studiato il testo di una delle canzoni più famose del cantante Jovanotti: “Ragazzo Fortunato“, nella quale in cantante racconta dei suoi continui alti e bassi emotivi, attraversati anche dall’amore per una donna a cui non riesce a stare dietro.

La canzone racconta di un ragazzo di 26 anni che anche se ha sensazioni contrastanti si ritiene un ragazzo fortunato perchè ha vicino la donna che lui ama: “Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l’ultimo, un altro è da impazzire“.

Per poi ricordarsi che anche se la vita è frenetica, se ci sono mille impegni sa che ritorna a casa dove trova la serenità perchè c’è la sua donna che lo ama: “E quando viene sera e tornerò da te, è andata com’è andata e la fortuna é di incontrarti ancora, sei bella come il sole, a me mi fai impazzire“.

I collegiali hanno anche studiato altri artisti di quel periodo come Luca Carboni, 883, ma anche Rem, Nirvana e Spice Girls.

Per chi non ricordasse la canzone ecco il testo e poi anche il video di un giovanissimo Jovanotti:

“Se io potessi starei sempre in vacanza

Se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza

Ma se devo dirla tutta, qui non é il paradiso

All’inferno delle verità io mento col sorriso

Problemi zero, problemi a non finire

Un giorno sembra l’ultimo, un altro é da impazzire

Ma se devo dirla tutta, qui non é paradiso

All’inferno delle verità io mento col sorriso

Di dieci cose fatte te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

Di dieci cose fatte te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera e tornerò da te

è andata com’è andata la fortuna é di incontrarti ancora

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Siddharta me l’ha detto che conta solo l’amore

E tutto quello che ti serve può stare dentro al cuore

Ma se devo dirla tutta, qui non é il paradiso

All’inferno delle verità io mento col sorriso.

Di dieci cose fatte te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

Di dieci cose fatte te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera e tornerò da te

è andata com’è andata la fortuna é di incontrarti ancora

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera e tornerò da te

é andata com’è andata la fortuna é di incontrarti ancora

Eh, m’hanno regalato un sogno

Oh yeah, non c’è niente che ho bisogno”

Voi unimamme vi ricordavate questa canzone? Seguite le vicende dei ragazzi del Collegio 5?