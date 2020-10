Il Collegio 5, Rai2: chi sono i professori delle nuove puntate

Scopriamo chi sono i professori della quinta edizione de Il Collegio, reality di Rai2.

Unimamme, questa sera ritorna il reality Il Collegio, con la sua quinta, entusiasmante edizione.

Il collegio 5: cosa sappiamo degli insegnanti

Si tratta di una stagione piena di novità, ambientata nel 1992, noi non vediamo l’ora di seguirla su Rai2, ma nel frattempo vediamo insieme chi sono i professori di quest’anno.

Paolo Bosisio, preside, Bosisio è un attore che ha collaborato con Giorgio Strehler e Luchino Visconti, è nato il 4 marzo a Milano, si è laureato presso l’Università degli Studi di Milano presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Dopo gli studi si è dedicato alla recitazione, ora è anche docente universitario in “Storia del teatro e dello spettacolo” nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Della sua vita privata si sa poco, solo che è sposato con una donna di origine coreana. “Ho sposato una donna coreana, l’unica donna che mi ha fatto felice nella mia vita“ ha rivelato tempo fa.

Andrea Maggi, prof. d’italiano: è un vero docente di italiano anche nella vita reale, vive in un paesino in Provincia di Pordenone ed è un personaggio severo e determinato. Maggi è anche autore di romanzi, nel 2015 ha vinto il premio Massarosa. Tra i suoi libri troviamo: Apollofane e il reduce di guerra e Insegnare ai tempi del Coronavirus: Come fare il professore durante la pandemia. Non sappiamo se Maggi sia sposato o fidanzato, ma è certo che abbia una figlia di nome Isabella. Il suo debutto in tv risale al 2016 con Il collegio. Ha un account Instagram seguito da 401 mila follower.

David Wayne Callahan prof. d’inglese, è stato protagonista di momenti significativi, raccontando ai ragazzi vecchie canzoni storiche, nella realtà è un attore teatrale, ma anche un insegnante di inglese, è di origini americane ma vive in Italia da 30 anni. Non sappiamo precisamente quando sia nato, ma di sé racconta: “ha avuto la fortuna di essere parte di una famiglia felice nei colorati e tumultuosi anni ’70″. Si è laureato alla Fordham University di New York e in passato ha lavorato come giornalista e vignettista per un giornale della Grande Mela. Oltre al teatro ha partecipato ad alcune fiction come CentoVetrine e Vivere.

Luca Raina, è un insegnante nella realtà, originario di Legnano, nato il 26 maggio del 1974, da 12 anni insegna Lettere, storia e geografia all’IC Toscanini a Casorate Sempione, in provincia di Varese, dove è anche vicepreside. Si tratta di una persona autorevole, ma riservata, pare che abbia un figlio, nato nel 2018. Ha una moglie che si chiama Laura Cicky. I due si sono sposati nel 2010. Ha creato un canale Youtube App per prof ed è esperto di didattica assistita dalle nuove tecnologie, è anche un amante dell’arte.

Maria Rosa Petolicchio, Matematica e Scienze, la più amata, ha 52 anni ed è insegnante anche nella vita reale presso la scuola Pontecagnano, vicino a Salerno. Si è laureata in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Napoli Federico II. La prof è sposata con Sergio Mari a cui è unita dal 1988. Non sappiamo esattamente quanti figli abbbia.

Alessandro Carnevale – Educazione artistica, è un artista, ed è originario di Bragno, nel savonese, è ritenuto tra i migliori artisti emergenti dall’Art People Academy di San Francisco. Carnevale è anche scrittore e sceneggiatore, autore di 2 romanzi. Nato e cresciuto a Bragno, in provincia di Savona, è una persona riservata che non ama usare i social. “Sono molto riservato, ed altrettanto introverso. Ciò che creo è la sintesi perfetta di tutte le parole non dette, di tutta una vita – privata – che vorrei restasse tale” ha detto.

Marco Chingari – Educazione musicale, baritono professionale, si è esibito in teatri importanti, è sposato con Francesca Patané, soprano professionista. Non sappiamo quando è nato, ma vive a Lugano, è appassionato di canto fin da bambino. Come hobby ama dipingere.

Valentina Gottlieb – Educazione fisica, ballerina di professione, nata e cresciuta a Milano, ha lavorato al fianco di grandi artisti viaggiando a New York, Parigi, Tel Aviv e Basilea, è stata direttrice di diversi progetti e ha fatto parte di video musicali e spot tv. la Gottlieb è stata anche protagonista di una pubblicità di Poste Italiane.

Carlo Santagostino – Informatica, è diplomato al liceo scientifico e laureato in informatica all’Università di Milano con un voto eccellente. Santagostino è anche autore di videogiochi, che progettava già a 15 anni e ne ha prodotti per Commodore 64 e Amiga, ha lavorato come redattore per riviste di settore come Zzap! e The Games Machine. Ha condotto anche un programma tv dedicato ai videogiochi. Della vita privata non si sa niente.

Carmelo Trainito – Breakdance, è nato in Germania e fa parte di una crew milanese di breakdance, Natural Force. Nella vita reale è un insegnante, ma anche un performer che ha fatto parte anche del cast di X Factor 2015. Ha partecipato anche ad alcune serie tv in onda su Disney Channel: Alex&Co. Ha anche collaborato alla web serie Il Cerchio della Redbull. Infine tiene corsi in numerose scuole d’Italia.

Patrizio Cigliano – recitazione, attore romano, regista teatrale, doppiatore e direttore di doppiaggio. Nato nel 1969 ha fondato la compagnia teatrale Arcadinoè. Dopo il diploma classico ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte Drammatica Silvio D’Amico dove si è diplomato nel 1992. Cigliano ha partecipato anche ad alcune fiction nostrane. Come doppiatore ha dato voce ad Adam Brody in The O.C. , ha fatto anche musical, infine nel 2017 è uscito il suo primo lavoro discografico: In ordine sparso.

Gli ospiti:

Roberta Barbiero, storia e geografia, sostituirà Luca Raina da metà anno, purtroppo non si sa molto sul suo conto

Roberta Sette, educazione sessuale, si è laureata in psicologia alla Sapienza di Roma ed è iscritta all’ordine degli psicologi del Lazio. Ha una specializzazione e per anni ha lavorato col consultorio di Genzano di Roma sull’educazione affettiva e sessuale. Nel 2018 ha partecipato a un progetto sul bullismo nelle scuole e ha uno studio a Campoleone di Lanuvio.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi professori? Saranno all’altezza? Noi vi lasciamo con Ylenia Grambone, nuova allieva de Il Collegio 5.

