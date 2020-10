By

Questa sera alle 21:20 ritorna il Collegio 5, con grandissime novità e grandi ritorni: ma che sfide dovranno affrontare i ragazzi?

In tantissimi non vedevano l’ora che uno dei reality di punta di Rai 2 riaprisse i battenti e così è stato.

Questa sera alle 21:20 ritorna il Collegio 5 e 21 ragazzi sono pronti ad immergersi nel 1992.

Fino ad adesso è una delle edizioni più vicine ai nostri tempi. Infatti come i più accaniti fan ricorderanno, le prime tre edizioni erano ambientate negli anni Sessanta, mentre la quarta negli anni Ottanta.

Il reality ha come obiettivo di mettere alla prova i ragazzi odierni sul passato, nel senso non solo di valutare le loro capacità scolastiche, ma anche di vedere se sono in grado di gestire cosa avveniva nel passato.

Sicuramente gli anni Novanta sono l’inizio del mondo moderno, dove internet ha iniziato piano piano a farsi strada, cambiando definitivamente le nostre vite.

Ovviamente i ragazzi del collegio dovranno confrontarsi anche con gli oggetti tecnolgici del passato tra vecchi cellulari che avevano solo la possibilità di chiamare e computer che permettevano di fare pochissime cose.

I nuovi ragazzi riusciranno a sopravvivere? Nelle passate edizioni si sono visti diversi atteggiamenti sia da parte degli alunni sia da parte dei professori.

Il Collegio 5, Rai 2: tutte le ultime novità sull’edizione

Di certo, dal momento che i sistemi educativi sono cambiati e anche a livello scolastico la scuola ha fatto delle grandi rivoluzioni, sarà divertente vedere come i ragazzi reagiranno a tutto questo.

Gli anni Novanta sono un periodo di apertura, del multiculturalismo, di diversi cambiamenti politici e soprattutto di bruttissimi fatti: come l’uccisione di Falcone e Borsellino e dello scandalo di Mani pulite.

Ovviamente tutti questi accadimenti ai 21 ragazzi di oggi possono risultare lontani e forse anche di poco valore, dal momento che non li hanno vissuti in prima persona.

E come sempre sarà parecchio divertente vedere come reagiranno a certe richieste da parte dei professori e delle situazioni circostanti.

Inoltre poi i professori saranno di vedute più ampie o sempre intransigenti perché legati ai valori di un tempo?

Tutto questo si vedrà da stasera su Rai 2 per altre otto puntate, ma dal momento che il format è stato rinnovato per altre tre stagioni fino al 2023, probabilmente ci aspetteranno delle belle sorprese, soprattutto per i fan più accaniti.

E voi unimamme siete curiose di vedere il Collegio 5 su Rai 2 questa sera alle 21:20?

