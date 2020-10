La coppia vive un viaggio di nozze tra alti e bassi ma alla fine questi ultimi prevalgo e, concluso il viaggio di nozze, la coppia si separa.

Le coppie di Matrimonio a prima vista sono in viaggio di nozze e se c’è chi vive in grande serenità e armonia una serie di giornate tutte all’insegna del sorriso, come Luca e Giorgia, c’è chi sembra percorrere delle vere e proprie montagne russe.

Stiamo parlando di Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda, coppia che, con il passare dei giorni, vive una luna di miele sempre più burrascosa, sino all’inevitabile epilogo.

Matrimonio a prima vista: Gianluca e Sitara si separano

Sitara sembra sempre più nervosa. La ragazza dubita della sincerità e coerenza del neomarito che, da parte sua, fa di tutto per mantenere la calma, trovandosi però in difficoltà sempre più crescenti.

La ragazza vede Gianluca come troppo remissivo, non in grado di tenerle testa ma, quando poi lui risponde per le rime, ecco che Sitara reagisce con crescente aggressività.

Il vortice discendente è oramai imboccato fino a quando la ragazza non scopre che Gianluca si sente, seppur sporadicamente, ancora con la sua ex, colei che doveva sposare un anno fa.

Sitara non tiene più botta, esplode e mette un muro invalicabile.

L’ultima notte del viaggio di nozze viene trascorsa dai due in camere separati e, una volta scesi dal catamarano la soluzione sembra inevitabile: tre giorni separati prima di ritrovarsi a casa di Gianluca a Firenze, a patto però che lui se la senta di resecare tutto tentare un ultimo nuovo inizio.

riusciranno i due ad avere un vero nuovo inizio? Non resta che attende ala prossima puntata.