Tra i partecipanti al Collegio 5 c’è Linda Bertollo. Ecco chi è l’allieva.

C’è grande attesa questa sera per il ritorno del docu-reality Il Collegio 5, in onda su Rai 2 alle 21.20. Il programma è giunto alla quinta edizione e anche quest’anno torna con la voce narrante di Giancarlo Magalli, dopo l’edizione nel 2019 e la prima nel 2017. Gli allievi che si sfideranno dovranno abituarsi a vivere in un collegio del 1992. Con lezioni, programmi e tecnologia di quasi trent’anni fa.

Tra gli allievi della quinta edizione de Il Collegio c’è Linda Bertollo, 14 anni, di Ivrea Scopriamo insieme chi è.

Linda Bertollo, chi è l’allieva del Collegio 5?

Tra i 21 partecipanti della nuova edizione del docu-reality Il Collegio c’è Linda Bertollo, una ragazzina di 14 ma dal carattere forte e deciso. Tanto che il ruolo che le è stato dato è “il maschiaccio“.

Linda viene dalla città piemontese di Ivrea e ha un carattere fuori dagli schemi, risponde sempre e deve avere l’ultima parola su tutto. Come si legge sulla descrizione del suo profilo su RaiPlay. La ragazza frequenta corsi di danza e teatri ma rimane comunque un “maschiaccio”. Frequenta i ragazzi, con cui va molto d’accordo e presso i quali riscuote molto successo. Ma non è certo un tipo da farsi mettere i piedi in testa: i ragazzi “li lascio sempre io!”, dice.

Linda è molto sicura di sé e strafottente con gli adulti e con i genitori; è permalosa, ride tantissimo e parla come la “Littizzetto”, sua corregionale. Odia la scuola e in seconda media ha rischiato la bocciatura. Sarà un bel caratterino con cui confrontarsi

Linda Bertollo ha un profilo Instagram con oltre 9.700 follower. Pubblica foto di sé in primo piano, con filtri e trucco forte, ostentando sicurezza. In altri scatti vediamo Linda in compagnia degli amici. Accanto alle foto, la 14enne scrive in didascalia frasi filosofiche sulla vita. “I’m human too” è il motto con cui si presenta su Instagram.

