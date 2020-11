Chi è Jill Biden, la moglie del nuovo Presidente degli Stati Uniti, Joe. Insieme da 43 anni, ha appoggiato il marito nella sua corsa.

Finalmente, ieri, dopo quasi una settimana dalle elezioni, Joe Biden è stato eletto come il 46esimo Presidente degli Stati Uniti.

Una vittoria sofferta e parecchio combattuta contro Donald Trump che ancora non ha riconosciuto la sconfitta e non ha pronunciato il discorso per salutare il nuovo Presidente.

Ieri Biden ha pronunciato il suo primo discorso in cui si è appellato all’unità del Paese, sostenendo di essere il Presidente di tutti anche per chi ha votato Trump.

Ecco le sue parole: “Saro’ un presidente che unisce e non un presidente che divide. Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani. […] Diamoci una possibilita’ aiutandoci l’uno con l’altro. […] Basta trattare i nostri oppositori come nemici. Il mondo ci guarda, e noi torneremo ad essere un Paese rispettato nel mondo”.

Insomma parole di grande speranza e soprattutto di unione in un Paese come gli Stati Uniti, mai diviso come adesso.

Nel frattempo però ad affiancare Biden in questo lungo viaggio è stata la moglie Jill, la nuova first lady degli Stati Uniti, che prenderà il posto dell’algida e silenziosa Melania Trump.

Jill è una donna di carattere e un’ottima consigliera per Joe, tanto che ha partecipato attivamente nella scelta della sua vice, che è poi ricaduta in Kamala Harris.

Jill Biden: chi è la moglie del Presidente americano

Jill è la prima first lady ad avere origini italiane, in particolare siciliane (il nonno si chiamava Gaetano Giacoppa).

Joe e Jill stanno insieme da 43 anni e si sono sposati nel 1977.

Anche la first lady come il Presidente ha vissuto la sua infanzia in Pennsylvania – lo stato che ha permesso la vittoria al marito – e grazie al padre Dominc ha mantenuto vive molte tradizioni italiane, come: il pranzo della domenica a casa della nonna dove si cucinavano spaghetti e braciole.

Jill ha incontrato Joe nel 1975 ad un appuntamento al buio, organizzato dal fratello dell’ex vicepresidente. All’epoca lei era giovanissima perché andava ancora al college, ma tra i due è scoppiato qualcosa.

Pare però che la nuova first lady si sia fatta un pò desiderare, infatti ha risposto per ben cinque volte no alla proposta di matrimonio di Joe. Ecco come ha giustificato questa scelta: “Volevo essere sicura, il matrimonio doveva funzionare: i ragazzi avevano già perso la loro mamma e non ne potevano perdere un’altra. Dovevo essere sicura al 100%”.

Pare che Joe, durante i loro appuntamenti, portasse con sé anche i due figli, tanto che Jill ha commentato che si sono sposati in quattro.

Jill è un’insegnante e nonostante i ruoli pubblici del marito non ha mai voluto interrompere il suo lavoro, anche quando Joe era vice di Obama, la first lady ha continuato ad insegnare, nonostante la contrarietà del Secret Service.

Pare che voglia continuare a farlo anche adesso.

Inoltre la donna non è sempre stata molto propensa all’impegno politico di Joe, tanto che nel 2003, quando alti funzionari del partito si recarono a casa di Biden per convincerlo a candidarsi, Jill sfoggiò un bikini con scritto un grande “NO” sulla sua pancia.

Ma ovviamente da allora le cose poi sono cambiate. Infatti negli ultimi anni e anche quando Obama ha scelto Joe come vicepresidente, Jill si è sempre mostrata a fianco del marito.

Inoltre durante le primarie la first lady si è dimostrata anche un’ottima guardia del corpo, difendendo il marito da alcuni manifestanti che erano riusciti a salire sul palco dove si trovava l’ex vicepresidente.

Il suo scatto e la presa per bloccarli sono frutto di una costante attività fisica a cui Jill si sottopone quotidianamente. Pare infatti che percorra di corsa otto chilometri al giorno, affiancando anche un allenamento con i pesi.

A ciò aggiunge anche un buon gusto nel vestire con uno stile sempre elegante e impeccabile.

E voi unimamme eravate a conoscenza della storia della nuova first lady?

