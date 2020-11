David Beckham è un papa’ d’oro che si destreggia bene in tutti gli ambiti educativi.

Unimamme, come tanti genitori, anche il talentuoso e poliedrico David Beckham si è cimentato con la didattica a distanza dei figli minori. Beckham, ex asso del calcio ritiratosi 7 anni fa, può vantare un legame solido con tutti i suoi 4 figli.

David Beckham: un papà da favola

David e Vittoria Beckham ormai possono vantare ben 21 di matrimonio insieme, mentre Beckham è padre da quando aveva 24 anni.

Il suoi account social su Instagram è pieno di tenere immagini con i figli, sia i più grandi: Brooklyn di 21, Romeo di 18 e Cruz di 15 che della più piccola: Harper, di 8 anni.

Come dicevamo, messi da parte i trionfi calcistici Beckham si è dedicato completamente ai figli. Papà Beckham, a differenza del principe William, si è anche cimentato con successo nella didattica a distanza, seguendo i figli nei periodi di lockdown.

Al The Sun, di recente, ha dichiarato: “mia figlia Harper è un sogno. È sveglia alle 8 del mattino e studia fino alle 4 del pomeriggio“. Il figlio Cruz, invece, è tutta un’altra storia, perché pare che riesca a studiare tutto in mezz’ora.

Come dicevamo, oltre a coccolare e seguire la piccola Harper e condividere deliziose foto con lei, per esempio ad Halloween, vestendosi come lei e sfoggiando canini da urlo, papà David ha tempo anche per i 3 figli maggiori: Brooklyn, Romeo e Cruz, con cui si fa dei selfie su un campo da golf.

Pare che nel 2022 su netflix, la piattaforma in streaming, dedicata a serie tv e film, vedremo un documentario dedicato a lui. Si parla di un contratto da 16 milioni di sterline (17,5 milioni di Euro). Così daremo uno sguardo ancora più profondo nella sua vita privata, comprendente filmini di compleanno, feste di Natale, ecc…

In una vecchia intervista al Corriere della sera Beckham aveva parlato di come fosse orgoglioso che i suoi figli venissero definiti beneducati e rispettosi. Lui e Victoria hanno cercato di crescerli nel mondo “più normale” possibile. Per questi genitori dare il buon esempio è stato fondamentale.

Unimamme, cosa ne pensate di questo ritratto e di ciò che viene riportato su Elle?

