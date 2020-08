Il principe William: “Mia moglie ha una pazienza enorme” | FOTO

Il Principe William ha condiviso alcuni ricordi sul periodo della chiusura, quando anche lui si è dovuto improvvisare insegnante dei figli.

Unimamme, tutti noi abbiamo ancora freschi i ricordi di quando, durante la reclusione, abbiamo dovuto aiutare i nostri piccoli a fare i compiti, la stessa cosa è accaduto ai reali inglesi che, come tutti, si sono dovuti adeguare alle regole dovute al coronavirus.

Il Principe William e la chiusura coi bambini: ecco com’è andata

Durante un intervento sul podcast per sostenere la campagna Heads Up a favore della salute mentale, il principe William ha raccontato come ha vissuto il periodo di quarantena trascorso ad Amner Hall insieme alla moglie Kate Middleton, duchessa di Cambridge e i tre figli: George di 7 anni, Charlotte di 5 e Louis di 3.

Anche i Duchi di Cambridge si sono improvvisati insegnanti per i loro figli che dovevano andare avanti seguendo le lezioni online, il principe si riferisce a George, che frequenta il suo ultimo anno presso la Thoma’s Battersea di Londra e Charlotte, mentre Louis è ancora troppo piccolo per cimentarsi con temi e moltiplicazioni.

Il Principe William ha ricordato, piuttosto divertito, di essere stato messo in seria difficoltà dai compiti di matematica di George. “Devo ammettere che le mie conoscenze matematiche sono piuttosto imbarazzanti. Non riesco a risolvere un problema delle elementari!” ha dichiarato il principe. Ma non c’è stato solo questo problema.

Come avrete forse intuito anche il principe si è dovuto armare di tanta pazienza per spiegare ai figli concetti, operazioni, ecc…

“Per via dell’homeschooling ho scoperto di avere molta meno pazienza di quanta non credessi. E che mia moglie invece ha una pazienza infinita“. Anche Kate Middleton aveva raccontato che durante la quarantena George avrebbe voluto fare i compiti della sorellina Charlotte, che doveva preparare panini a forma di ragno. Insomma anche la sua esperienza ci fa capire che gli insegnanti meritano più rispetto.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa confessione da parte del Principe William? La sua versione di papà alle prese con la difficile aritmetica da spiegare al figlio ve lo fa sentire più vicino? Noi vi lasciamo con l’esperienza di homeschooling di una mamma che insegna ai suoi 5 figli a casa.

