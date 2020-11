By

I canali informativi di UNICEF, questa mattina hanno dato un triste annuncio: è morto il presidente di UNICEF Italia: l’uomo era da tempo ricoverato allo Spallanzani.

Da mesi ormai, è chiaro che la gravità della pandemia non ha risparmiato nessuno, soprattutto tra le fasce più a rischio di gravi complicazioni.

Si è spento questa notte, all’età di 81 anni, Francesco Samengo, presidente di UNICEF Italia, l’organo delle Nazioni Unite istituito nel 1946 con lo scopo di aiutare e fornire assistenza umanitaria alle mamme e ai bambini di tutto il mondo, principalmente nei Paesi più poveri e in quelli in via di sviluppo.

L’uomo, da tempo ormai aveva contratto il virus ed era in cura presso l’ospedale Spallanzani.

Morto il presidente di Unicef Italia: il comunicato

“Con profonda tristezza, l’Unicef Italia saluta l’amato presidente Francesco Samengo si è spento ieri sera a Roma, dopo una lunga battaglia contro il Covid“, così si legge nel comunicato diffuso da UNICEF Italia.

“In prima linea nella difesa dei diritti dei bambini e dei giovani in Italia e nel mondo, Francesco Samengo si è sempre distinto per l’enorme sensibilità e la ferma convinzione che realizzare un mondo migliore significhi innanzitutto prendersi cura dei più vulnerabili e indifesi, in particolare i bambini, senza lasciare indietro nessuno. Nei due anni del suo incarico ha guidato l’organizzazione con grande impegno, passione e un’incessante dedizione“, si è così conclusa la nota diffusa.

L’uomo era presidente dell’organo ONU dal 2018, anche se parte del consiglio direttivo fin dal 2001, e da giorni era ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma.

