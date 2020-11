Nomi, significati e onomastici: oggi si festeggia Martino

Oggi 11 novembre si festeggia San Martino.

Il nome che deriva dal latino Martinus, derivato da Mars, con il significato di “dedito a Marte”, è un nome poco popolare nel nostro Paese, soppiantato decisamente dalla sua variante femminile.

Cauto, attento e prudente, chi si chiama Martino è anche suscettibile e rancoroso.

Circa i simboli collegati, essi sono:

Numero fortunato: 8

Colore: Giallo

Pietra: Pirite

Metallo: Argento.

Il Santo del giorno: San Martino

L’onomastico di Martino si festeggia l’11 novembre, in onore di San Martino di Tours, vescovo e confessore francese i cui funerali si celebrarono a Tours proprio in tale data.

Si tratta di uno dei primi santi non martiri e la sua popolarità è legata ad un gesto oramai leggendario: inviato in Gallia come cicitor, ovvero colui che ha il compito di effettuare le ronde notturne, incontra un mendicante seminudo e, mosso a pietà dall’evidente freddo che costui sentiva, decide di condividere con lui il mantello. Il mattino seguente però il capo che egli aveva tagliato è nuovamente integro e nella notte è lo stesso Gesù a comparirgli in sonno per annunciare il miracolo: «Ecco qui Martino, il soldato romano che non è battezzato, egli mi ha vestito» spiega Cristo, segnando così la nascita di una delle reliquie più famose di Francia, il mantello di Martino.

Il Santo è ad oggi patrono di:

Belluno,

della fanteria,

degli albergatori,

dei fabbricanti di botti,

dei mendicanti,

dei militari,

degli osti,

dei poveri,

dei mariti traditi

degli ubriachi.

E voi unimamme che ne pensate? Vi piace questo nome?