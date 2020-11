Oggi 13 novembre si festeggia l’onomastico di Diego. Scopriamo il significato del nome e la storia del santo ricordato oggi: San Diego.

Il nome Diego riprende il nome spagnolo Diego che, nonostante la sua vasta diffusione in terra di Spagna, ha un’ambigua e non semplice interpretazione. Si pensa che le il nome abbia uno di queste origini:

una forma ipocoristica del nome Santiago , riadattata in Diaco o Diago. Dato il significato del nome Santiago, letteralmente “San Giacomo”, non è raro che il nome Diego venga allora visto come un equivalente del nome Giacomo.

I suoi simboli correlati sono:

Numero portafortuna: 9

Colore: bianco

Pietra: diamante

Metallo: argento.

Il Santo del Giorno: San Diego d’Alcalà

L’onomastico si festeggia il 13 novembre, in ricordo di San Diego d’Alcalà, uno dei santi più popolari di Spagna e delle Americhe e considerato in Italia il protettore dei Canicattì.

Accolto dai francescani di Arizafe, presso Córdoba, Diego inizia il noviziato come fratello laico, addetto ai lavori vari per la comunità. Nel 1441 lo mandano nelle Canarie dove però la sua predicazione irrita i colonizzatori. Torna in Spagna dopo 8 anni e nel 1450 è a Roma per il Giubileo e per la canonizzazione di Bernardino da Siena.

A Roma incontra la peste, di fronte la quale però fra Diego non fugge, anzi si dà da fare:

assiste i confratelli appestati nel convento dell’Aracoeli

nel convento dell’Aracoeli organizza distribuzioni di viveri a Roma.

Tornato poi in Spagna, ricomincia a servire varie comunità, fino alla morte nel convento di Alcalá de Henares.

Corrono fitte voci di suoi prodigi negli ultimi anni della sua vita. Il Signore lo avrebbe aiutato in due occasioni

un giorno a far uscire dal convento il pane per i poveri, trasformando le pagnotte in rose

quando il lavoro di cuoco si faceva pesante fece scendere in cucina degli angeli per aiutare San Diego.

Il Santo viene canonizzato da papa Sisto V nel 1588, che decide la sua festa al 13 novembre, poiché il 12, che sarebbe stato l’anniversario della sua morte, era occupato da papa Martino I.

