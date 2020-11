L’oroscopo delle mamme di oggi, domenica 15 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Le previsioni astrologiche per la giornata di domenica 15 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa sapranno dirci gli astri?

Per prepararci al meglio, leggiamo l’oroscopo di oggi, per ciascun segno dello zodiaco.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: domenica 15 novembre

Cosa ci dicono le stelle per la giornata di domenica 15 novembre. Ecco l’oroscopo delle mamme, segno per segno, con le previsioni degli astrologi. Quali saranno i segni dello zodiaco più fortunati? Come si svolgerà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme.

Ariete

Dedicate questa domenica al riposo per preparavi ad affrontare una settimana impegnativa ma ricca di opportunità. Sarà l’occasione per trascorrere del tempo con la vostra famiglia, tutti insieme e in relax. Guardate un buon film o una bella serie tv e ordinate la pizza a domicilio.

Toro

Dedicate la giornata a voi stesse unimamme per evitare di stressarvi troppo. Può essere l’occasione buona per una lezione di yoga sul web. Isolarvi dal resto della famiglia per un po’ sarà anche il modo per evitare inutili tensioni che sembrano caratterizzare questa giornata.

Gemelli

Attenzione a non assillare troppo il partner con le vostre richieste, o pretese. Siate più comprensive e tolleranti, la stanchezza in questo periodo strano e confuso è di tutti. E ricordate di prestare attenzione a quello che i figli vogliono dirvi.

Cancro

Approfittate di questa giornata libera per dedicarvi al partner, che negli ultimi tempi avete un po’ trascurato. Sarà l’occasione per rinsaldare il vostro rapporto di coppia come merita. I figli capiranno che avete bisogno di un momento per stare soli ma non dimenticate di passare anche del tempo con loro.

Leone

La Luna fa i dispetti al vostro segno, con il rischio di passare la giornata con qualche fastidio o piccolo problema di salute. Niente di cui preoccuparsi, riposatevi e riguardatevi. Se il problema persiste contattate il medico lunedì. Cogliete l’occasione di questo fastidio per farvi coccolare e viziare dalla vostra famiglia.

Vergine

Quella di oggi è una giornata da dedicare interamente all’amore: per il partner e per i figli. Prendetevi cura delle persone care, senza timore di esagerare, verrete ampiamente ripagate da tanta attenzione e affetto. Farà bene a tutta la famiglia.

Bilancia

Le stelle saranno favorevoli a tutto quello che desiderate fare. Anche se è domenica, potete approfittarne per prendere qualche appunto su un progetto che avete a cuore da tempo, tracciando i punti essenziali. Non dimenticate, però, di dedicarvi anche alla famiglia. Aiutate i bambini nei compiti.

Scorpione

Gli astri vi sono favorevoli e vi regalano vitalità ed energia. Attenzione però a non voler strafare. L’eccesso di entusiasmo e voglia di fare può rendervi troppo esigenti anche verso gli altri componenti della famiglia. Rilassatevi, è pur sempre domenica.

Sagittario

La giornata aprirà un periodo decisamente positivo per voi, soprattutto riguardo all’amore. Sarà l’occasione per spazzare via tutte le tensioni con il partner e aprire una nuova fase della vostra relazione. L’amore prevarrà e il nuovo corso avrà effetti molto positivi su tutta la famiglia, figli inclusi.

Capricorno

Arrivate da una settimana molto impegnativa e stressante. La parola d’ordine per questa domenica è assoluto riposo. Avete bisogno di ricaricare le batterie per affrontare i prossimi giorni. Se avete alcune faccende da fare in casa delegate il partner e i figli. Per una volta possono sostituirvi loro senza problemi.

Acquario

State tranquille e non fatevi prendere troppo dalle preoccupazioni che hanno segnato i vostri ultimi giorni. Non lasciatevi travolgere dalle incomprensioni in famiglia, fate capire chiaramente ma senza polemiche né litigi quello che vi dà fastidio e che vorreste cambiare. Il dialogo aperto e sincero aiuterà

Pesci

La stanchezza della giornata potrebbe rendervi irritabili. Lasciate perdere inutili discussioni e preoccupazioni, dedicate un momento importante della giornata a voi stessi e poi tornerete dai vostri familiari più tranquille. Fate capire loro che avete bisogno di un po’ di tranquillità.

Che ne dite unimamme di queste previsioni astrologiche?

